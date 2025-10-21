Tormenta, granizo y casas inundadas: el temporal dejó su marca en Bahía Blanca

Los casi 40 milímetros registrados en Bahía Blanca desde el mediodía de este martes trajeron varios dolores de cabeza a vecinos de distintas partes de la ciudad, debido a la inundación de distintas calles e incluso por el ingreso de agua a algunas viviendas.

A la tormenta, que había sido anunciada desde el Servicio Meteorológico Nacional desde el domingo pasado, se le sumaron intensos vientos del sector sur y también la caída de granizo. De hecho, entre las 17.20 y las 18.20 se registró un aviso de corto plazo por parte del SMN, advirtiendo sobre la inminencia de un frente con condiciones más extremas.

Sin embargo, sobre media tarde ya se registraban inconvenientes en distintos puntos de Bahía Blanca, por la acumulación y la falta de escurrimiento del agua sobre las veredas y la calzada. Además, muchos vecinos se comunicaban con este medio denunciando la poca conciencia de parte de algunos automovilistas, que circulaban a velocidades suficientes como para generar olas que golpeaban contra las casas y las puertas.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Lo mismo se vio en algunas imágenes y videos facilitados a La Nueva., donde se observa que el agua no podía escurrir hacia ningún lado y quedaba atrapada arriba de parques, plazas o canchas barriales.

En la zona del barrio Los Olivos, en Felipe Varela al 2.600, el agua ingresó en dos viviendas. Según dijeron los vecinos, toda ese sector es una suerte de pozo donde decanta el agua de otros sectores, como Villa Floresta, Bosque Alto o barrio Cenci.

“Todo viene hacia acá, y en estos momentos es imposible entrar o salir. Estamos aislados porque el agua no tiene circulación -señaló Ana María, una de las afectadas-. En la inundación del 7 de marzo nos quedamos con el agua hasta el cuello”.

La semana pasada, recordó, ocurrió algo similar, aunque con el correr de los días fue bajando el nivel. Sin embargo, teme que esto no vuelva a ocurrir, sobre todo pensando en la tormenta que está anunciada para este jueves.

“Pasó una máquina, hizo zanjeos y nada más; ya no hay lugar para que drene todo el líquido. Vamos a estar así varios días. Además, en muchos casos las veredas quedaron muy altas, y no hay manera que escurra el agua que se acumula en los patios”, sostuvo.

Por esta razón, los vecinos presentaron un petitorio demandando soluciones a la comuna, y el jueves harán lo propio en el Concejo Deliberante.



Otra alerta

Las tormentas no cejarán en los próximos días. Si bien para la medianoche del martes nuestra ciudad y gran parte de la región dejarán de estar en alerta amarilla por tormentas, esta situación se repetirá el próximo jueves, según se indicó desde el SMN.

De hecho, desde el ente se explicó que las condiciones se replicarán entre la mediodía y la medianoche de ese día, con precipitaciones más intensas entre la noche del jueves y las primeras horas del viernes.

“El área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas puedan estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 milímetros”, se indicó.