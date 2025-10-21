¡Atención! La Asociación Bahiense reprogramó, en dos partes, la fecha de Segunda

A raiz de las intensas lluvias, la Asociación Bahiense de Básquetbol reprogramó la decimoquinta y última fecha de la fase regular del torneo de Segunda.

El cronograma quedó de la siguiente manera:

Miércoles 22

- Barrio Hospital-Argentino

- ⁠El Nacional-Independiente

- ⁠Bahía Basket-Velocidad

- ⁠Ateneo-Altense

- ⁠Sportivo-Comercial

Viernes 24

- Barracas-Pellegrini

- ⁠Los Andes-Espora

- ⁠Whitense-La Falda

Posiciones

Po. Equipo Puntos (Arrastre)

1º) Barrio Hospital, 40,5 puntos (14,5)

2º) El Nacional, 39 (14)

3º) Argentino, 38 (12)

4º) Independiente, 38 (13)

5º) Sportivo, 37,5 (13,5)

6º) Ateneo, 36 (13)

7º) Comercial, 33,5 (12,5)

8º) Altense, 33,5 (10,5)

9º) Velocidad, 32 (11)

10º) Bahía Basket, 32 (10)

11º) Espora, 30 (11)

12º) La Falda, 27 (10)

13º) Pellegrini, 26,5 (9,5)

14º) Los Andes, 25 (8)

15º) Whitense, 25 (9)

16º) Barracas, 22,5 (8,5)