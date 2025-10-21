Bahía Blanca | Jueves, 23 de octubre

17.8°

Bahía Blanca | Jueves, 23 de octubre

17.8°

Bahía Blanca | Jueves, 23 de octubre

17.8°
Básquetbol.

¡Atención! La Asociación Bahiense reprogramó, en dos partes, la fecha de Segunda

La intensa precipitación obligó a tomar la decisión de suspender la última programación de la fase regular.

A raiz de las intensas lluvias, la Asociación Bahiense de Básquetbol reprogramó la decimoquinta y última fecha de la fase regular del torneo de Segunda.

El cronograma quedó de la siguiente manera:

Noticias Relacionadas

Miércoles 22

- Barrio Hospital-Argentino
- ⁠El Nacional-Independiente
- ⁠Bahía Basket-Velocidad
- ⁠Ateneo-Altense
- ⁠Sportivo-Comercial

Viernes 24

- Barracas-Pellegrini
- ⁠Los Andes-Espora
- ⁠Whitense-La Falda

 

Posiciones

Po. Equipo Puntos (Arrastre)

1º) Barrio Hospital, 40,5 puntos (14,5)

2º) El Nacional, 39 (14)

3º) Argentino, 38 (12)

4º) Independiente, 38 (13)

5º) Sportivo, 37,5 (13,5)

6º) Ateneo, 36 (13)

7º) Comercial, 33,5 (12,5)

8º) Altense, 33,5 (10,5)

9º) Velocidad, 32 (11)

10º) Bahía Basket, 32 (10)

11º) Espora, 30 (11)

12º) La Falda, 27 (10)

13º) Pellegrini, 26,5 (9,5)

14º) Los Andes, 25 (8) 

15º) Whitense, 25 (9)

16º) Barracas, 22,5 (8,5)

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

La ciudad.
La ciudad.
La ciudad.
La ciudad.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE