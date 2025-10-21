¡Atención! La Asociación Bahiense reprogramó, en dos partes, la fecha de Segunda
La intensa precipitación obligó a tomar la decisión de suspender la última programación de la fase regular.
A raiz de las intensas lluvias, la Asociación Bahiense de Básquetbol reprogramó la decimoquinta y última fecha de la fase regular del torneo de Segunda.
El cronograma quedó de la siguiente manera:
Miércoles 22
- Barrio Hospital-Argentino
- El Nacional-Independiente
- Bahía Basket-Velocidad
- Ateneo-Altense
- Sportivo-Comercial
Viernes 24
- Barracas-Pellegrini
- Los Andes-Espora
- Whitense-La Falda
Posiciones
Po. Equipo Puntos (Arrastre)
1º) Barrio Hospital, 40,5 puntos (14,5)
2º) El Nacional, 39 (14)
3º) Argentino, 38 (12)
4º) Independiente, 38 (13)
5º) Sportivo, 37,5 (13,5)
6º) Ateneo, 36 (13)
7º) Comercial, 33,5 (12,5)
8º) Altense, 33,5 (10,5)
9º) Velocidad, 32 (11)
10º) Bahía Basket, 32 (10)
11º) Espora, 30 (11)
12º) La Falda, 27 (10)
13º) Pellegrini, 26,5 (9,5)
14º) Los Andes, 25 (8)
15º) Whitense, 25 (9)
16º) Barracas, 22,5 (8,5)