Barco dio a conocer los equipos de Primera y Segunda con intenciones de jugar en Tercera

A punto de definirse la fase regular del torneo de Segunda, Guillermo Barco, presidente de la Asociación Bahiense de Básquetbol despejó algunas dudas respecto de lo que será la Tercera división.

"El torneo de Segunda, con 16 equipos y si se sumaba algún otro, era muy extenso y daba poco premio. Entonces, entendíamos que si dividíamos la categoría podía ser más interesante. La respuesta en sencilla: el actual torneo de Segunda es interesante porque están compitiendo para quedar en la mejor ubicación y así el año que viene poder participar en Segunda y no en Tercera", justificó Barco, en "El Diario Deportivo", que se emite de lunes a viernes, de 14 a 15, por La Nueva Play.

"Se supone que el año que viene en Segunda habrá un ascenso y una promoción y un descenso y una promoción, y en Tercera, un ascenso y una promoción, lo cual lo hará más competitivo que los torneos en los que se quiebra la tabla y los ocho o nueve equipos ya no están jugando por nada dos meses antes del final. A eso le apuntamos, ojalá salga bien", se ilusionó.

En Primera y Segunda podrán incluirse siete fichas mayores y cinco libres. En Tercera será libre. A propósito, Caza y Pesca Huracán de Médanos ha manifestado el firme interés por participar en el torneo. Y hay tres clubes locales que mostraron su intención de inscribir un equipo B.

"Villa Mitre, Sportivo Bahiense y Bahiense del Norte se manifestaron con intención de jugar. También mantuve conversaciones con la gente de Fortín Club de Luro y Monte Basket", contó el presidente.

En caso de sumarse seis equipos quedarían 12 en Primera, 12 en Segunda y 10 en Tercera. Y jugarían martes Segunda, jueves Primera y viernes Tercera.

"Llegar a ese número sería brillante. Hoy es 12, 10 y 10", dijo Barco.

Respecto de la apertura al básquetbol de la región, el presidente admitió que es la respuesta a un pedido de CAB y Federación.

"Ya nos dijeron que las Asociaciones tienen que ser más amplias para funcionar como Asociación. Nosotros, por cercanía, entendemos que aquel que está dentro de 100 o 120 kilómetros le podemos dar una participación. No es lo que se hizo en Bahía durante muchos años, pero creo que ha servido para fortalecer la Asociación, y crear una competencia más importante, con más equipos", opinó.

Si bien aún no fue establecido, en principio los equipos de afuera jugarían siempre en Bahía o Punta Alta.

Los primeros días de diciembre tienen previsto definir cuántos equipos participarán y cómo quedarán divididas las categorías.

Además de este tema puntual Barco se refirió al presente de la Primera Femenino: "Nos preocupa", admitió.

