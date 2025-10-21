El dólar no para de subir: a cuánto cerraron sus cotizaciones en Bahía Blanca
Se mantiene la tendencia alcista en una semana delicada para el gobierno por las elecciones legislativas del próximo domingo.
Luego de la firma del swap por 20.000 millones de dólares con el Tesoro de EE.UU. y el anuncio de la recompra de los títulos de deuda, el dólar volvió a tener una jornada alcista. En Bahía Blanca, el promedio de la versión oficial fue de 1.523 pesos para la venta y de $ 1.472,88 para la compra, marcando una suba de 1,19% respecto del lunes.
En nuestra ciudad, el dólar blue también aumentó su valor, y terminó en $ 1.523 para la compra y $ 1.551 para la venta. En la City Porteña, se ubicó en $ 1.531.
En cuanto al oficial en las pizarras del Banco Nación, se mantuvo por encima de los 1.500 pesos, para cerrar en $ 1.515 para la venta. El Turista, por su parte, llegó a $ 1.969,5.
En cuanto a los dólares financieros, el contado con liquidación (CCL) se negociaba a $ 1.596,52 y el MEP a $ 1.580,44.
Por su parte, el Riesgo País llegó a 1.048 puntos básicos.