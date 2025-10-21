El dólar no para de subir: a cuánto cerraron sus cotizaciones en Bahía Blanca

Luego de la firma del swap por 20.000 millones de dólares con el Tesoro de EE.UU. y el anuncio de la recompra de los títulos de deuda, el dólar volvió a tener una jornada alcista. En Bahía Blanca, el promedio de la versión oficial fue de 1.523 pesos para la venta y de $ 1.472,88 para la compra, marcando una suba de 1,19% respecto del lunes.

En nuestra ciudad, el dólar blue también aumentó su valor, y terminó en $ 1.523 para la compra y $ 1.551 para la venta. En la City Porteña, se ubicó en $ 1.531.

En cuanto al oficial en las pizarras del Banco Nación, se mantuvo por encima de los 1.500 pesos, para cerrar en $ 1.515 para la venta. El Turista, por su parte, llegó a $ 1.969,5.

En cuanto a los dólares financieros, el contado con liquidación (CCL) se negociaba a $ 1.596,52 y el MEP a $ 1.580,44.

Por su parte, el Riesgo País llegó a 1.048 puntos básicos.