Mauro Gil: "Este La Armonía se lo merece porque deja la vida"

Por tercera vez consecutiva, La Armonía se hizo fuerte en los penales. Esta vez le ganó a Tiro Federal y avanzó a la final anual para pelear ante Comercial el ascenso a Primera. El volante Mauro Gil anotó el último penal, el que decidió la suerte de los velezanos.

"Laburamos mucho durante todo el año para llegar a una final más. La verdad que este La Armonía se lo merece porque deja la vida. Tiene una humildad bárbara y por eso estamos todos tan contentos", manifestó el mediocampista.

Mauro también analizó el 0 a 0 ante Tiro Federal en los 90 minutos.

"Fue un partido chato, como todas las finales. Salió muy trabado, se jugó poco. Además, hizo mucho calor y eso también influyó un poco", dijo al respecto.

“Creo que ellos tuvieron sus momentos y manejaron un poco más la pelota que nosotros. Fue todo muy trabado, hubo muy pocas chances de gol, pero estos partidos son así. Los cambios nos dieron un poco de aire, pero los chicos demostraron que cualquiera está para jugar”, amplió.

Gil destacó el esfuerzo de todo el plantel.

“Sinceramente, en la semana entrenamos muy bien; hay una competencia interna hermosa y al que le toca entrar deja todo. Estamos muy bien como grupo”, sostuvo.

Además, habló del penal convertido casualmente ante su ex equipo.

“Tuve sensaciones encontradas. Estuve 7 u 8 años en Tiro y es un club que quiero mucho y que me dio mucho. Me abrió las puertas para volver al fútbol. Pero ahora estoy de este lado y tengo que defender esta camiseta. La verdad que La Armonía también se portó muy bien conmigo. Y ahora vamos a tratar de conseguir el objetivo el fin de que viene", expresó.

Finalmente, analizó la final ante Comercial, que se jugaría el sábado en cancha de Liniers.

“Es un rival muy duro, difícil, pero nosotros venimos en alza, vamos a seguir trabajando con humildad y con sacrificio, como siempre, para tratar de lograr el ascenso", concluyó.