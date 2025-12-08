Liga de Villarino: Social Ascasubi y 12 de Octubre son finalistas del Clausura

Social Ascasubi y 12 de Octubre avanzaron a la final del torneo Clausura "Raúl Royo", que organiza la Asociación de Fútbol de Villarino.

En los cotejos de vuelta por las semis, Ascasubi no le tuvo piedad a Ferroviario de Argerich y lo goleó 7 a 1 para sellar la serie con un global de 11-2.

Diego Carrasco (3), Carlos González (2), Emerson Abbate y Maximiliano Arenas anotaron para los dirigidos por Elías Bustos.

Alejo Bilbao descontó para el perdedor.

En el otro cruce, 12 de Octubre (tras haber ganado la ida 2 a 1) logró una memorable remontada como visitante en Algarrobo ante Juventud Unida. El elenco de la cabecera del partido de Villarino perdía 4-1 y con un jugador menos lo igualó para avanzar a la definición.

Nahuel Lagos (3) y Tomás Muñoz facturaron para el finalista, mientras que Ari Villalba, Lautaro Justo, Franco Núñez y José Emanuel Ullúa marcaron para "Juventú".

La primera final se jugará el miércoles en cancha de 12 de Octubre, mientras que la revancha irá el domingo en el escenario de Social Ascasubi.

El ganador jugará la final anual ante Juventud Agraria de Algarrobo, ganador del Apertura.