Con bono, aguinaldo y aumento: la ANSES anunció el calendario de pagos para diciembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comienza mañana a pagar a millones de jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones. ¿Quiénes cobran mañana y cómo es el calendario completo?

El haber mensual vendrá con el aumento del 2,34%, más el bono de $70.000 que otorga cada mes el organismo que depende del ministerio de Capital Humano, a lo cual, este mes se le suma el medio aguinaldo.

La suma total de cada haber y asignación se verá reflejada en la cuenta de cada titular en la fecha correspondiente.

Tal como anunció la ANSES, así queda la tabla de ingresos para cada grupo en el último mes del año:

Jubilaciones y pensiones mínimas: $581.319,39.

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo: tendrán un bono proporcional hasta completar ese monto final.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $479.055,51.

Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez: $427.923,57.

Asignación Universal por Hijo (AUH) : $122.492.

AUH por Hijo con Discapacidad: $398.853.

Asignación Familiar por Hijo para el primer tramo: $61.252.

El nuevo monto se establece por la fórmula de movilidad que la ANSES toma como referencia del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al mes de octubre, el cual es publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Calendario ANSES para diciembre 2025

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

DNI terminados en 0: 09 de diciembre.

DNI terminados en 1: 10 de diciembre.

DNI terminados en 2: 11 de diciembre.

DNI terminados en 3: 11 de diciembre.

DNI terminados en 4: 12 de diciembre.

DNI terminados en 5: 12 de diciembre.

DNI terminados en 6: 15 de diciembre.

DNI terminados en 7: 15 de diciembre.

DNI terminados en 8 y 9: 16 de diciembre.

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 17 de diciembre.

DNI terminados en 2 y 3: 18 de diciembre.

DNI terminados en 4 y 5: 19 de diciembre.

DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre.

DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: 09 de diciembre.

DNI terminados en 1: 10 de diciembre.

DNI terminados en 2: 11 de diciembre.

DNI terminados en 3: 12 de diciembre.

DNI terminados en 4: 15 de diciembre.

DNI terminados en 5: 16 de diciembre.

DNI terminados en 6: 17 de diciembre.

DNI terminados en 7: 18 de diciembre.

DNI terminados en 8: 19 de diciembre.

DNI terminados en 9: 22 de diciembre.

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0: 10 de diciembre.

DNI terminados en 1: 11 de diciembre.

DNI terminados en 2: 12 de diciembre.

DNI terminados en 3: 15 de diciembre.

DNI terminados en 4: 16 de diciembre.

DNI terminados en 5: 17 de diciembre.

DNI terminados en 6: 18 de diciembre.

DNI terminados en 7: 19 de diciembre.

DNI terminados en 8: 22 de diciembre.

DNI terminados en 9: 23 de diciembre.

Asignación por Prenatal

DNI terminados en 0 y 1: 15 de diciembre.

DNI terminados en 2 y 3: 16 de diciembre.

DNI terminados en 4 y 5: 17 de diciembre.

DNI terminados en 6 y 7: 18 de diciembre.

DNI terminados en 8 y 9: 19 de diciembre.

Asignación por Maternidad

Todas las terminaciones de DNI: 10 de diciembre al 12 de enero.

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

Todas las terminaciones de DNI: 10 de diciembre al 12 de enero.

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: 09 de diciembre.

DNI terminados en 2 y 3: 10 de diciembre.

DNI terminados en 4 y 5: 11 de diciembre.

DNI terminados en 6 y 7: 12 de diciembre.

DNI terminados en 8 y 9: 12 de diciembre.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de DNI: 9 de diciembre al 12 de enero.

Prestación por Desempleo

DNI terminados en 0 y 1: 22 de diciembre.

DNI terminados en 2 y 3: 23 de diciembre.

DNI terminados en 4 y 5: 26 de diciembre.

DNI terminados en 6 y 7: 29 de diciembre.

DNI terminados en 8 y 9: 30 de diciembre.