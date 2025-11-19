Bahía Blanca | Viernes, 21 de noviembre

19.5°

Bahía Blanca | Viernes, 21 de noviembre

19.5°

Bahía Blanca | Viernes, 21 de noviembre

19.5°
Economía y finanzas.

Las jubilaciones mínimas perdieron poder adquisitivo por el congelamiento del bono

En octubre ese adictonal siguió siendo de $70.000.

Los jubilados siguen perdiendo poder de compra

La jubilación mínima registró en octubre una caída real interanual del 3,9 %, debido al congelamiento del bono adicional de $70.000.

Ese mes, el haber mínimo actualizado por movilidad (que incorporó la inflación de agosto, del 2,1 %) se ubicó en $326.298. Al sumar el bono, la prestación total fue de $396.298.

Noticias Relacionadas

Si bien el haber mínimo (sin bono) mostró en octubre un aumento interanual del 1,8 % real, el bono previsional mantiene su valor nominal desde marzo de 2024, lo que explica la pérdida registrada, según ASAP.

En términos reales, el bono fijo de $70.000 evidenció en octubre una contracción interanual del 23,8 % al compararse con la inflación.

Este bono se liquida a través del programa de ANSES "Complemento Prestaciones Previsionales", cuyo gasto cayó 23,7 % real en octubre por la ausencia de actualización. Entre enero y octubre de 2025, la baja interanual acumulada fue del 28,9 %.

Frente a octubre de 2023, la prestación mínima total (haber más bono) mostró en octubre de 2025 una disminución interanual del 17,2 %.

Los analistas señalan que, si el bono permanece fijo en términos nominales, la pérdida de poder adquisitivo continuará y se acortará la distancia con la Canasta Básica Total, que en octubre de 2025 ascendió a $392.815 por adulto equivalente. (NA)

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

La ciudad.
La ciudad.
La ciudad.
Básquetbol.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE