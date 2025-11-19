Desde ATE aseguran que el paro tiene un acatamiento del 90%

El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, afirmó que el paro de empleados públicos que comenzó hoy a las 8 “tiene más 90% de acatamiento”.tcXGGw

En declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas, y luego de la denuncia penal recibida por parte del Ministerio de Seguridad Nacional, el gremialista sostuvo que ”hay que resistir y frenar” la iniciativa de la reforma laboral impulsada por el Gobierno Nacional y “si es necesario que salgan a las rutas durante la navidad y año nuevo, lo van a hacer”.

“A nosotros no nos mandan los funcionarios, nos mandan los trabajadores y hoy empezamos una ofensiva contra la reforma que no se va a detener hasta que sean garantizados todos nuestros derechos”, sentenció Aguiar.

Le descontaran el día a quienes participen del paro

“El descuento es una amenaza ilegal para intentar desalentar la medida de fuerza y atenta contra el derecho a huelga”, se quejó Aguiar.

Esta no es la primera vez que la Casa Rosada decide no pagarles a los trabajadores del sindicato que reclaman contra Milei. En la representación de los empleados públicos, ATE es el gremio más combativo contra la gestión nacional y Aguiar suele arremeter contra su colega Andrés Rodríguez, del otro sindicato, el mayoritario UPCN, al que acusa de ser dócil con el Gobierno.

Desde la cúpula de ATE dicen que esperan al menos 5000 movilizados este miércoles. En Capital, harán retiro de los puestos laborales desde las 11. El plan incluye concentrarse frente al ex Ministerio de Trabajo nacional a las 12 y montar un acto central a las 13. (N/A y La Nación)