Causa ANDIS: renunció Ornella Calvete, funcionaria e hija de uno de los acusados

La investigación del fiscal Franco Picardi sobre un esquema de coimas, sobreprecios y lavado de dinero en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) generó un nuevo impacto durante las últimas horas.

En este sentido este martes renunció Ornella Calvete, quien representaba al Gobierno nacional en la Comisión del Área Aduanera Especial en Tierra del Fuego.

Calvete, directora Nacional de Desarrollo Regional y Sectorial del Ministerio de Economía, mantenía comunicaciones directas con su padre, Miguel Ángel Calvete, señalado por la fiscalía como un operador clave del entramado delictivo en ANDIS.

El dictamen de Picardi refleja los chats que forman parte del expediente revelan gestiones, favores y comentarios que la vinculan con empresarios del sector ortopédico y con el flujo de dinero bajo investigación.

“El 10 de septiembre de 2025, Ornella Calvete insiste a su padre por Claudio de Ortopedia Alemana; su padre le dice que ya concretó una reunión, a lo cual ella le desea éxitos y le dice que, si todo sale bien, le compra algo lindo: ‘un tambo, una granja, lo que quieras’. Por su parte, Miguel Ángel Calvete le responde: ‘No hace falta… con el 3% a KM está perfecto’”, dice la referencia a un chat de Picardi en el escrito.

Lo cierto es que Picardi acusa a Calvete, Spagnuolo y otros 14 exfuncionarios de integrar una organización que digitaba las compras para las llamadas Prestaciones e Insumos de Alto Costo y Baja Incidencia (PACBI), que “se caracterizan por tener un costo económico elevado o un tratamiento prolongado, como las prácticas quirúrgicas de alta complejidad que se realizan una vez, así como también medicamentos biológicos para enfermedades ‘raras’”.

En tanto, Miguel Ángel Calvete llegó este martes poco antes de las 9 de la mañana detenido a Comodoro Py para ser indagado, acusado de liderar una asociación ilícita que defraudó al Estado.

El hombre fue trasladado desde un penal donde se encuentra alojado por una condena a cuatro años de prisión que le dictó el Tribunal Oral en lo Criminal 8 en 2019, por explotación de la prostitución en departamentos de su propiedad en la Ciudad de Buenos Aires. (Clarín)