Bahía Blanca | Martes, 03 de marzo

27.2°

Bahía Blanca | Martes, 03 de marzo

27.2°

Bahía Blanca | Martes, 03 de marzo

27.2°
El país.

ANSES confirmó los aumentos de jubilaciones, pensiones y asignaciones en marzo

El organismo dio a conocer los montos y las fechas de cobro de las prestaciones en marzo.

Foto N/A

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) confirmó el incremento del 2,88% para las jubilaciones, pensiones y asignaciones en marzo junto con la continuidad del bono de $70.000 para quienes perciben el haber mínimo.

El organismo informó como quedan los valores de jubilaciones, pensiones y asignaciones en el tercer mes del año, de acuerdo a la actual fórmula de movilidad que establece aumentos mensuales que toman como referencia el último dato disponible del Índice de Precios al Consumidor (IPC). En este caso el de enero (2,9%).

De esta manera, con la suba del 2,88% establecida, quienes cobran la jubilación mínima, junto con el bono de $70.000, recibirán $439.600,88‬. En tanto que las jubilaciones y pensiones que no superen dicho monto recibirán un bono proporcional hasta alcanzarlo.

Las prestaciones previsionales, con el bono de $70.000 incluido, quedan así:

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $365.680,70 
Pensión No Contributiva por Invalidez y Pensión por Vejez: $328.720,62 
Pensión Madre de 7 hijos: $439.600,88.
Aumento de las asignaciones
En marzo, las asignaciones familiares y universales también reciben el aumento del 2,88%.

De esta forma, la Asignación Universal por Hijo será de $132.814‬‬, la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad pasa a $432.461, la Asignación Familiar por Hijo a $66.414 y la Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad a $216.240.

Cronograma de pagos

Jubilaciones y pensiones (haberes mínimos)

DNI terminados en 0: 9 de marzo
DNI terminados en 1: 10 de marzo
DNI terminados en 2: 11 de marzo
DNI terminados en 3: 12 de marzo
DNI terminados en 4: 13 de marzo
DNI terminados en 5: 16 de marzo
DNI terminados en 6: 17 de marzo
DNI terminados en 7: 18 de marzo
DNI terminados en 8: 19 de marzo
DNI terminados en 9: 20 de marzo

Jubilaciones y pensiones (superan el haber mínimo)

DNI terminados en 0 y 1: 20 de marzo
DNI terminados en 2 y 3: 25 de marzo
DNI terminados en 4 y 5: 25 de marzo
DNI terminados en 6 y 7: 27 de marzo
DNI terminados en 8 y 9: 30 de marzo

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: 9 de marzo
DNI terminados en 1: 10 de marzo
DNI terminados en 2: 11 de marzo
DNI terminados en 3: 12 de marzo
DNI terminados en 4: 13 de marzo
DNI terminados en 5: 16 de marzo
DNI terminados en 6: 17 de marzo
DNI terminados en 7: 18 de marzo
DNI terminados en 8: 19 de marzo
DNI terminados en 9: 20 de marzo

Asignación por Embarazo (AUE)

DNI terminados en 0: 10 de marzo
DNI terminados en 1: 11 de marzo
DNI terminados en 2: 12 de marzo
DNI terminados en 3: 13 de marzo
DNI terminados en 4: 16 de marzo
DNI terminados en 5: 17 de marzo
DNI terminados en 6: 18 de marzo
DNI terminados en 7: 19 de marzo
DNI terminados en 8: 20 de marzo
DNI terminados en 9: 25 de marzo

Asignación por Prenatal y Maternidad

DNI terminados en 0 y 1: 13 de marzo
DNI terminados en 2 y 3: 16 de marzo
DNI terminados en 4 y 5: 17 de marzo
DNI terminados en 6 y 7: 18 de marzo
DNI terminados en 8 y 9: 19 de marzo

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: 9 de marzo
DNI terminados en 2 y 3: 10 de marzo
DNI terminados en 4 y 5: 11 de marzo
DNI terminados en 6 y 7: 12 de marzo
DNI terminados en 8 y 9: 13 de marzo

Las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas se pagan a todas las terminaciones del 9 de marzo al 10 de abril.

Otros pagos

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción): Todas las terminaciones, del 10 de marzo al 10 de abril.
Prestación por Desempleo: se abonará del 20 de marzo al 30 de marzo, según terminación de DNI (dos números por día).

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

La ciudad.
Con el campo.
La ciudad.
El país.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE