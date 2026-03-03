Milei recibe al embajador estadounidense, Peter Lamelas, en medio del conflicto en Medio Oriente

El presidente Javier Milei junto al embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas. (Foto Oficina del Presidente)

El presidente Javier Milei recibIó esta mañana en la quinta de Olivos al embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, en medio del conflicto abierto en Medio Oriente.

El intercambio inició a las 10 en la residencia presidencial y le permitirá al mandatario profundizar su alineamiento con la administración republicana que lidera Donald Trump.

En los últimos días, el republicano fue blanco de la escena tras la avanzada por sobre Irán, que incluyó la muerte del Alí Jamenei. Hace algunas horas, el régimen iraní bombardeó la embajada de Estados Unidos en Riad en Arabia Saudita.

El vínculo del Gobierno libertario con Lamelas es fluido. Incluso el diplomático estadounidense estuvo presente en el Congreso de la Nación, el pasado domingo, durante la sesión que inauguró formalmente el año legislativo.

Desde su desembarco en el país mantuvo encuentros con otros funcionarios como el ministro del Interior, Diego Santilli; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Por su parte, el embajador reveló que trabaja para concretar la visita de Donald Trump en la Argentina.(N/A)