EPOC: una crisis silenciosa que afecta a más de 2 millones de argentinos

La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) es una afección respiratoria progresiva que limita el flujo de aire y provoca tos persistente, dificultad para respirar y expectoración.

Es una de las principales causas de muerte en el mundo y, en Argentina, se estima que afecta a más de 2,3 millones de personas mayores de 40 años.

Sin embargo, según el mayor estudio local realizado hasta ahora —el EPOC.ar1— el 77 % de los casos no está diagnosticado. Esa invisibilidad convierte a la EPOC en una crisis silenciosa de salud pública.

El dato es central en el nuevo informe de la Respiratory Health Initiative, una plataforma global dependiente del Copenhagen Institute for Futures Studies que analiza la capacidad de los países para enfrentar enfermedades respiratorias crónicas.

Este miércoles se conmemora el Día Mundial de la EPOC y el informe muestra que, si bien Argentina cuenta con una base epidemiológica sólida y guías clínicas actualizadas, arrastra serios problemas en la implementación de políticas, el acceso equitativo y la integración de los distintos subsectores del sistema de salud.

"Tenemos centros de referencia y programas de rehabilitación pulmonar de excelencia, pero el acceso sigue concentrado en grandes ciudades. El subdiagnóstico es alarmante: la mayoría de los pacientes llega tarde, cuando la enfermedad ya está avanzada", advirtió el Dr. Alejandro Salvado, jefe de Neumonología del Hospital Británico.

Uno de los puntos críticos es la espirometría: una prueba simple, rápida, indolora y económica, esencial para detectar la EPOC. El informe señala que no está disponible de forma sistemática en el primer nivel de atención, lo que dificulta el diagnóstico temprano y contribuye a que seis de cada diez diagnósticos sean erróneos, tal como evidenció el estudio EPOC.ar1.

El documento también advierte que la fragmentación del sistema —entre sectores público, privado y obras sociales— profundiza inequidades: mientras los hospitales de referencia concentran la atención especializada, amplias zonas rurales carecen de servicios básicos de diagnóstico y rehabilitación. Incluso en áreas urbanas, hospitales públicos funcionan sin neumonólogos o sin espirómetros.

"El paciente con EPOC necesita educación para usar bien su medicación, apoyo para dejar de fumar y un seguimiento continuo. La adherencia es clave, pero solo un tercio de los pacientes cumple adecuadamente el tratamiento", explicó la neumonóloga Ana María Stok, Directora Médica de Investigaciones en Patologías Respiratorias en Tucumán.

Un llamado a la acción

El informe recomienda crear un Programa Nacional de EPOC con presupuesto propio, implementar un tamizaje sistemático mediante espirometrías en poblaciones de riesgo e incorporar la enfermedad al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud para contar con un registro actualizado. También sugiere descentralizar la rehabilitación pulmonar, fortalecer los programas de cesación tabáquica y garantizar el acceso equitativo a tratamientos de acción prolongada.

Otro punto crítico: el 35 % de la población argentina fuma y otro 35 % es exfumadora, lo que mantiene una exposición elevada al principal factor de riesgo.

A esto se suman la contaminación ambiental en zonas metropolitanas y el uso de biomasa en áreas rurales, que aumentan la carga respiratoria.

"Todo lo que mejore el acceso al diagnóstico y al tratamiento es vital. Si las personas con síntomas respiratorios reciben la medicación adecuada según la severidad de su cuadro, pueden vivir mucho mejor y evitar que la enfermedad afecte su trabajo, su descanso, su vida social o incluso su capacidad de caminar unas cuadras o subir escaleras", remarcaron los especialistas.

Principales recomendaciones para Argentina

• Crear un Programa Nacional de EPOC.

• Implementar un tamizaje espirométrico sistemático.

• Establecer un registro nacional de EPOC.

• Garantizar el acceso equitativo a tratamientos.

• Descentralizar y ampliar la rehabilitación pulmonar.

• Fortalecer los programas de cesación tabáquica.

• Actualizar regularmente los estudios epidemiológicos.

• Integrar la prevención ambiental y ocupacional.

"El objetivo es entender dónde está hoy el país y, al mismo tiempo, ofrecer una visión de qué capacidades debe fortalecer para enfrentar los desafíos respiratorios de la próxima década", concluye el informe. (NA)