La región.

Se viene el Monte Cannabis Salud: cuándo será y cómo participar

Participarán reconocidos referentes del sector. Habrá charlas y exposiciones, además de un espacio dedicado a la gastronomía y el entretenimiento.

Fotos: Archivo La Nueva.

Este sábado 22 y domingo 23, en Monte Hermoso se llevará a cabo el Monte Cannabis Salud, el encuentro que busca acercar información clara y científica sobre el uso y cultivo con fines medicinales.

En este marco, en el Polideportivo Municipal habrá charlas, stands, exposiciones y mucho más, entre las 11 y las 20 de ambas jornadas. Se encontrarán puestos institucionales de universidades, del Conicet y del INTI, además de consultorios legales y veterinarios. A todo eso se le va a sumar una oferta gastronómica y de esparcimiento, más direccionadas a lo turístico y con la idea de atraer público, con food trucks y música.

Desde la comuna montehermoseña se presenta el encuentro como “una feria científica, académica y de empresas, con marcas relacionadas al sector del mundo del cannabis medicinal”.

“Tendremos protagonistas del mundo del cannabis medicinal; se hablará de cuestiones diversas, como la parte legal o el uso de animales de compañía. También habrá una feria con la participación de empresas relacionadas al sector”, se había explicado.

Las jornadas debieron ser suspendido en marzo último debido a la trágica inundación que azotó Bahía Blanca. En ese momento, desde la organización se entendió que no era el mejor momento para llevarlo a cabo y se decidió posponerlo para noviembre de este año.

Entre los disertantes se encuentran Marcelo Morante, de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y el Programa de Cannabis (Procanna); Carlos D´Anna, de provincia de Buenos Aires; Silvia Kochen, de Conicet; Guillermo Moreno, impulsor de la Ley 27.669 de Cannabis Medicinal y Cáñamo Industrial, y Ana María García Nicora, fundadora de Cannabis Medicinal Argentina (Cameda).

También estarán Diego Sarasola, de Universidad Favaloro y Fundación Foro; Valeria Salech, presidenta y cofundadora de Mamá Cultiva Argentina; Roberto Fernández, de INTA; Pablo Fazio, de Fundación Daya y la ONG Ciencia Sativa, y Federico Pavlovsky, del Centro de Estudios de la Cultura Cannábica.

Al respecto, el titular del área de Turismo, Franco Gentili, remarcó que “la idea es que venga gente y que el evento se posicione”.

“Estamos con expectativas altas, porque lo tuvimos que postergar en su momento. La idea es que sea algo novedoso y disruptivo, pero que también sea atractivo. Va a ser un fin de semana largo, así que esperamos a mucha gente”, manifestó.

