El Sub 15 de la Liga debuta en Comodoro Rivadavia ante San Juan

Con la ilusión de seguir por la senda triunfal, el seleccionado Sub 15 de la Liga del Sur debuta hoy en la instancia final del Torneo Nacional que organiza el Consejo Federal de Fútbol y que se disputará en la ciudad de Comodoro Rivadavia.

El representativo de nuestro medio se medirá ante San Juan, en el marco de la primera fecha.

La competencia reúne a los ganadores de la distintas Federaciones del país y se extenderá hasta el próximo 21 de noviembre.

Además del combinado liguista, participan: Comodoro Rivadavia, San Juan, Neuquén y Junín.

El plantel de la Liga del Sur lo integran: Alejo Albarracin, Thiago Aranda, Tomas Arduin, Thiago Bedolla, Francisco Bigi, Lucas Busachelli, Santino Castiglioni, Benjamín Cepeda, Lautaro Cruz, Gino Diomedi, Agustín Dumrauf, Gonzalo Fernández, Benjamín Garzon, Lázaro Henkel, Valentino Ibarrola, Laureano Leiva, Francesco Magariños, Benjamín Mordeglia, Santino Sollosky y Zlatan Theaux.

El cuerpo técnico, por su parte, está conformado por Federico Nieto, Fabián Tourn, Pablo Sánchez, Roberto Gauna, Diego Verdugo, Hugo Ríos y Oscar Manganaro.

El martes, la Liga del Sur tendrá jornada de descanso.

El miércoles chocará ante el local; el jueves irá ante Junín y el viernes frente a Neuquén.