Villa Mitre recibió una mala noticia antes del debut en casa

Villa Mitre hará su estreno como local el domingo, por la segunda fecha de la Zona 4 del Torneo Federal A, en la que Olimpo tendrá libre.

El tricolor recibirá a Círculo Deportivo desde las 16, en el reencuentro con su gente.

La Villa intentará recuperarse de lo que fue el traspié ante Kimberley, por 1 a 0, de donde se trajo otra mala noticia.

Es que en las últimas horas se confirmó la dura lesión del volante bahiense Valentín Jouglard, quien había salido reemplazado en La Feliz a los 34 minutos.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Tras realizarse los estudios correspondientes, se confirmó que el exjugador de Liniers sufrió la rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, por lo que estará unos meses inactivo.

A pesar de esta baja, la Villa no incorporaría ningún jugador, ya que esperan el regreso de Nicolás Cavagnero, quien atraviesa la etapa final de la recuperación de una lesión similar sufrida en la temporada.

¡Fuerza, Valen!

*Sin descanso

Olimpo, en tanto, tendrá fecha libre aunque verá acción por Copa Argentina, miediéndose ante Huracán de Parque Patricios.

El aurinegro se presentará el domingo, desde las 18, en cancha de Estudiantes de Buenos Aires por los 32avos de final.