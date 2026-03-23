"Jugando así vamos a ganar mucho más de lo que vamos a perder", avisó el capitán de Villa Mitre

El capitán Santos Bacigalupe encabeza la fila de jugadores antes del debut de Villa Mitre en Mar del Plata. Fotos: Prensa Villa Mitre

Villa Mitre debutó ayer con derrota, por 1 a 0, ante Kimberley por la primera fecha de la Zona 4 del Torneo Federal A.

Aunque mereció más, el tricolor se vino con las manos vacías de La Feliz por el gol de Rodrigo Ríos a los 80 minutos de juego.

"Más allá de la bronca por el resultado, me quedo con las formas, con cómo jugó el equipo. Llegamos muy preparados al partido de ayer, trabajando juntos desde el 23 de enero y con muchas herramientas para contrarrestar al rival y proponer nuestro juego, sin dejar nada librado al azar", reconoció Santos Bacigalupe, quien fue el capitán de la Villa en el José Antonio Valle.

"Parece consuelo de tonto, porque obviamente que nosotros queríamos ganar, es lo que exige esta camiseta y es lo que nosotros queremos, pero si nos toca perder prefiero que sea así", agregó el defensor central de 30 años.

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-Por lo que me decís, a pesar de perder, te gustó lo que viste del equipo...

-Sí, más allá de la derrota me gustó lo que vi del equipo, estoy convencido que jugando así vamos a ganar mucho más de lo que vamos a perder. Queremos que la gente se identifique con nuestro juego, vamos a ser un equipo que va a proponer, con pelota al piso, a veces también jugando en largo o siendo verticales.

-¿Qué significó en lo personal ser el capitán?

-La cinta es un símbolo, Diego (Cochas, el DT) ya me había dado esa confianza a mí y a otros referentes hacía unos días y como Maxi (Tunessi) estaba en el banco, eligió que sea yo el capitán. Sé que hay muchos jugadores con experiencia, que han jugado en clubes importantes, que tienen una carrera y que dentro del vestuario somos varios referentes.

En lo sucesivo, Villa Mitre hará su estreno de local el próximo fin de semana, cuando reciba a Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi, que ayer tuvo fecha libre.

"Sabemos que va a ser muy especial que la gente nos acompañe. Queremos que se identifiquen con nuestra forma de juego y eso obviamente poder plasmarlo en resultados", avisó el exjguador de Defensa y Justicia, Santamarina de Tandil y Kimberley de Mar del Plata, entre otros.

Para Santos y muchos otros jugadores también será su estreno en El Fortín vistiendo la camiseta tricolor.

"Me encontré con un club hermoso, me había tocado muchas veces venir a jugar siempre veía su infraestructura y cómo te hacían sentir visitante. Queremos lograr eso y que la gente se sienta representada", cerró Bacigalupe.

*Una buena y una mala

En el partido de ayer hizo su debut en la categoría el juvenil Santiago Gómez en Villa Mitre.

Con 20 años (nació el 25 de junio de 2005), el delantero puntaltense surgido en Rosario Puerto Belgrano, ingresó a los 81 minutos en lugar de Pablo Mújica.

Por otra parte, se esperan los resultados para saber la gravedad de la lesión de Valentín Jouglard.

El volante tricolor salió reemplazado ayer a los 34 minutos, tras una molestia en la rodilla derecha.