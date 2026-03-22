Primer tiempo: Olimpo y Villa Mitre ya disputan la fecha inaugural del torneo

Olimpo y Villa Mitre hacen su estreno esta tarde en una nueva temporada del Torneo Federal A, que otorgará dos ascensos a la Primera Nacional.

El aurinegro recibe a Alvarado de Mar del Plata, con arbitraje de Nahuel Viñas.

En el primer tiempo, el aurinegro iguala sin goles en el Roberto Carminatti.

En su debut como entrenado olimpiense, Carlos Mungo puso en cancha a: Juan Pablo Lungarzo; Cristian Chimino, Néstor Moiraghi, Martín Ferreyra (capitán), Luciano Lapetina; Cristian Amarilla, Diego Ramírez, Agustín Stancato, Enzo Coacci; Brian Guille y Federico González.

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La Villa, en tanto, visita a Kimberley en Mar del Plata.

De momento, el tricolor empata 0 a 0 en el José Antonio Valle de La Feliz y es dirigido por Leandro Sosa.

Para su estreno como entrenador tricolor, Diego Cochas eligió el siguiente 11: Juan Pablo Mazza; Hugo Silva, Guido Segalerba, Santos Bacigalupe (capitán), Leandro Fernández; Thiago Pérez, Valentín Jouglard (34m. Matías Páez), Enzo González, Leonel Montti; Pablo Mujica y Rubén Tarasco.

*El resto

La fecha 1 se completa esta tarde con los siguientes partidos:

*Sol de Mayo 1 (Héctor Morales) - Germinal 0.

*Brown de Madryn 0 - Santamarina 0.

*Libre: Círculo Deportivo.

Todos estos cotejos están en juego en este momento