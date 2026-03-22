Olimpo, en Bahía, y Villa Mitre, en Mar del Plata, inician otra vez el sueño del ascenso

Olimpo y Villa Mitre comienzan esta tarde una nueva temporada del Torneo Federal A, cuando disputen desde las 16 la primera fecha de la Zona 4, del certamen que pondrá en juego dos ascensos a la Primera Nacional.

El aurinegro hará su estreno en Bahía, recibiendo a Alvarado en el Roberto Carminatti, con arbitraje de Nahuel Viñas.

Mientras que el tricolor se presentará como visitante, ante Kimberley de Mar del Plata, con Leandro Sosa como árbitro principal.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Por la jornada inicial hoy también se medirán Sol de Mayo-Germinal (a las 15 con arbitraje de Ulises Jéronimo) y Brown de Madryn-Santamarina (desde las 16 con Pablo Núñez como juez). Libre tendrá Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi.

*Volver a casa

Brian Guille, listo para volver en Olimpo tras su paso por Primera.

Olimpo recibirá hoy a Alvarado con las ilusiones renovadas, tras la dura eliminación ante Douglas Haig en la temporada pasada.

Con la llegada de Carlos Mungo como entrenador, la continuidad de muchos de los referentes, el regreso de Brian Guille y la suma de jugadores con experiencia, el aurinegro se consolidó en la previa como uno de los candidatos y renovó las expectativas.

Además del retorno del DT bahiense, quien ya dirigió al equipo en la Liga del Sur, Olimpo sumó a 20 refuerzos y mantuvo una importante base con respecto al año pasado.

Los nuevos son: Cristian Geist (arquero); Agustín Bellone, Cristian Chimino, Leonardo Hertel, Luciano Lapetina y Agustín Osinaga (defensores); Antú Hernández, Agustín Stancato, Manuel Vargas (volantes); Federico González, Braian Guille, Cristian Ibarra, Santiago Llanos, Marcelo Olivera y Joaquín Susvielles (delanteros).

En tanto los que se mantienen en el equipo son: Juan Pablo Lungarzo (arquero); Martín Ferreyra, Néstor Moiraghi y Gastón Vega (defensores); Cristian Amarilla, Enzo Coacci, Sebastián Fernández, Albaro Pavón y Diego Ramirez (volantes).

En cuanto a los juveniles, los que forman parte del plantel son: Jonathan Acosta y Mirko Rojas (arqueros); Juan Marcos Acosta (volante); Nahuel Colmenares y Joaquín Vidal (delanteros).

*Sanción

El momento de los incidentes por los que el A.Pre.Vi.De sancionó a Olimp.

Olimpo fue sancionado por la A.Pre.Vi.De. debido a los incidentes ocurridos en el último partido de la temporada pasada, cuando quedó eliminado ante Douglas Haig.

Puntualmente, el castigo consiste en:

-En los próximos tres partidos en el Roberto Carminatti sólo podrán asistir socios de la institución.

-No se podrán ingresar: instrumentos musicales, banderas, dispositivos de animación o cualquier tipo de objeto que requiera autorización previa.

-Por un semestre estará prohibido la utilización, el ingreso o acopio de humo en cualquiera de sus formas.

*Entradas

Según informaron desde el club, las entradas para el duelo de esta tarde, para los socios con la cuota de marzo paga, se venderán desde las 11 y hasta las 15 en las boleterías del estadio.

Luego, a partir de ese horario, se expenderán en Avenida Colón y 9 de Julio.

Los precios de las mismas serán los siguientes:

-Pase a tribuna socios: Ángel Brunel ($5.000) y O'higgins ($10.000).

-Plateas: socios ($30.000) y empresa ($50.000).

*Su rival

Emanuel Bilbao, el exOlimpo que ascendió con Rafaela y ahora está en Alvarado. Foto: Prensa Alvarado.

Alvarado vuelve al Federal A luego de seis temporadas e intentará regresar rápidamente a la segunda categoría del fútbol argentino.

Para eso, el elenco marplatanse sumó a como entrenador a Pablo Martel, quien viene de dirigir a Güemes de Santiago del Estero en la Primera Nacional.

Además, entre las caras nuevas, se encuentran dos exjugadores de Olimpo, el arquero pringlense Emanuel Bilbao, quien el año pasado ascendió con Atlético Rafaela, y el volante Santiago Gutiérrez, que el último año estuvo en Douglas Haig y le marcó un tanto al aurinegro.

Por otra parte el albiazul también sumó a los defensores Tomás Berra (Central Norte de Salta), Facundo Centurión (9 de Julio de Rafaela), Fermín Iriarte (Deportivo Norte), Lautaro Núñez (Defensores de Villa Ramallo) y Franscico Radetich (Independiente de Avellaneda); los volantes Tomás Federico y Lucas Chiozza (ambos de Güemes) y Pablo Hofstetter (Gimnasia de Concepción del Uruguay) y los delanteros Germán Sosa (Gimnasia de Chivilcoy) y Nahuel Speck (Sarmiento de La Banda).

*Dos viejos conocidos

Pablo Martel en su visita a Villa Mitre, con Sarmiento de La Banda.

El partido de hoy también volverá a cruzar a los entrenadores Carlos Mungo y Pablo Martel, quienes coincidieron dos veces en dos partidos clave y llenos de polémicas.

Una fue en la final por el ascenso entre Villa Mitre y Güemes, en cacha de Instituto en 2021.

El otro fue en 2024, en el duelo entre el tricolor y Sarmiento de La Banda que definió el ganador de la Reválida, con otro polémico arbitraje esta vez en Santiago del Estero.

*Estreno de varios y postergado

El mal clima pronosticado para Mar del Plata postergó el debut de Villa Mitre, que en principio iba a visitar a Kimberley el sábado.

Finalmente, la Villa se presentará hoy, en lo que marcará el estreno del entrenador Diego Cochas y de muchos de los 20 refuerzos que sumó en el receso.

Con una renovación del plantel casi total, el tricolor buscará ser otra vez protagonista, con un equipo que se irá e iremos conociendo con el correr de los partidos.

Para esta nueva temporada, Villa Mitre incorporó a Mariano Alcaraz y Juan Pablo Mazza (arqueros); Jerónimo Almada, Santos Bacigalupe, Carlos Battigelli, Marcos Escobar, Ulises Olguín, Marcos Pinto, Guido Segalerba, y Hugo Silva (defensores); Matías Aguirre, Lautaro Ahumada, Leandro Fernández, Leonel Monti y Matías Páez (volantes); Enzo Castro, Rubén Tarasco, Maximiliano Tunessi, Víctor Ayala y Tomás Ibarra (delanteros).

Maxi Tunessi volvió a Villa Mitre.

Mientras que de los que mas sumaron minutos en 2025 continúa: Enzo González, Nicolás Cavagnero, Valentín Jouglard, Pablo Mujica y Thiago Pérez (volantes) y Julián Monteverde (delantero).

Además los juveniles que forman parte de la lista de buena fe son: Tomás Manganaro y Lucas Oses (arqueros); Diego Avit, Juan Barreto, Ekel Sastre, Thiago Uicala, Juan David Vargas y Ciro Zalazar (defensores); Rodrigo Cardoso, Benjamín Domínguez, Martiniano Fidalgo, Valentino Valeri, Juan Vargas Troncoso e Iván Zweedyk (volantes); Ramiro Gerk y Santiago Gómez (delanteros).

*A vos te conozco

Leonel Iriarte regresó a Kimberley y se reencontrará con Villa Mitre. Foto: Prensa Kimberley

En Kimberley, Villa Mitre se encontrará con el carhuense Leonel Iriarte, quien disputó la última temporada en el tricolor.

Tras un breve paso por la Villa, el atacante regresó al equipo marplatense de donde estaba a préstamo.

Además de Leo, el elenco que sigue siendo conducido por Mariano Mignini retornaron Nicolás Báez y Leonardo Verón.

También llegaron como refuerzos Juan Santillán, Leonel Aquino, Facundo Russo, Álvaro De Gaetani y Laureano Tello.

*Una vida

Casi 8 años pasaron para que Villa Mitre tenga en el banco otro entrenador distinto a Carlos Mungo.

El último antes del bahiense fue Cristian Domizzi, quien dirigió su último partido el 8 de abril de 2018 en la eliminación ante Chaco For Ever.

Tras igualar 0 a 0 en El Fortín, el tricolor cayó por 2 a 0 como visitante y se despidió de la competencia.

*Reglamento

Pablo Mujica y Diego Ramírez, dos que siguen.

Tras las primera fase, clasificarán los primeros cuatro de cada zona, también el quinto del grupo de 10 equipos y el mejor quinto de las de 9.

Es decir, 18 equipos avanzarán a la etapa campeonato que -otra vez- se dividirá en dos nonagonales. Los restantes 19 irán a la Reválida.

En busca del primer ascenso, los cuatro mejores de cada nonagonal avanzarán a los playoffs. Ahí, en los cruces, Habrá ventaja deportiva y define de local el mejor posicionado. Así hasta la final, que irá en cancha neutral y a partido único, con penales de ser necesario.

El segundo boleto a la primera nacional, surgirá de los que vayan perdiendo de la zona campeonato y los que se sumen de la Reválida, que se dividirá en dos zonas donde seguirán en carrera del 1 al 5 de cada grupo.

Mientras que para el descenso se tendrá en cuenta los puntos obtenidos en la primera fase y también en la Reválida.

De una de las Reválidas se hará una tabla general de promedios y de la otra una tabla general de puntos. En ambos casos perderán la categoría los dos peores por grupo.