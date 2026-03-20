Olimpo y Villa Mitre van de nuevo: por la revancha y con la ilusión renovada, como Tincho y Enzo

Martín Ferreyra y Enzo González compartieron un rato en La Nueva. antes del arranque del torneo. Fotos: Emmanuel Briane y Archivo-La Nueva.

Luego de un receso de verano algo más movido que en los últimos tiempos, Olimpo y Villa Mitre comenzarán otra temporada del Torneo Federal A, una categoría desde la que hace ya varios intentan salir.

Para contar cómo viven la previa y las expectativas para lo que viene, "La Nueva." reunió a dos de los referentes de los equipos: Martín Ferreyra y Enzo González.

En ese encuentro hubo algo en lo que coincidieron Tincho y Enzo, las ganas de revancha, también de cambiar la imagen del 2025 y las ilusiones renovadas por un nuevo comienzo.

Ambos equipos, además, arrancarán la competencia con entrenadores nuevos: Carlos Mungo (ahora en Olimpo) y Diego Cochas.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Luego de una modificación de ayer, ambos debutarán el domingo a las 16.

El aurinegro recibirá a Alvarado (dirigirá Nahuel Viñas) y el tricolor visitará a Kimberley (con Leandro Sosa como juez).

"Estamos con ganas, se hizo un poquito largo. Por suerte ya falta poco para el domingo, estamos ansiosos", avisó Tincho, quien afrontará un nuevo año en el club de sus amores.

-¿Se empieza a vivir distinta la semana?

-Sí... creo que el hecho de que haya venido Carlos hizo que sea todo un poco más fuerte, pero la verdad que estamos con ganas. Esta semana es especial, como la de cada arranque del torneo.

-¿Ustedes Enzo, cómo están?

-Bien, la verdad que bien. Obviamente arrancando un camino nuevo, con gente nueva en general, desde la cabeza del grupo hasta muchos chicos. La verdad que hay muy buena gente, estamos con muchas ganas y entusiasmados.

-¿Fue distinto volver al club, que haya tantas caras nuevas y que no estuviera Carlos?

-Sí, obviamente fue distinto, empezar a conocernos de cero. Antes siempre se mantenía una base de 12 o 15 jugadores, ahora somos la mayoría nuevos y hay que conocerse. Pero eso también renueva las energías y las expectativas.

Carlos Mungo, otra vez en Olimpo.

-¿Cómo se va armando un grupo?

-Y, de a poco, obviamente que de enfrentarte hay chicos que ya conocés, los tenés vistos, empezás a charlar por ese lado. A su vez, tuvimos entrenamientos picantes, exigentes, entonces es ir acoplando un poco de todo.

-¿Los sorprendió la ida de Carlos y que sea a Olimpo?

-No, nosotros ya sabíamos que por ahí para todos era un poco un ciclo cumplido en todo sentido, sentíamos que no se habían cumplido los objetivos que nos habíamos puesto, entonces, por una cuestión obvia podía pasar (la salida de Carlos). Después, son decisiones personales y uno en eso no se mete, a mí no me va ni me viene por así decirlo (sic).

-¿Para ustedes Martín, cómo fue la llegada de Carlos?

-Me enteré un día antes, por medio de un amigo. Siempre tuve buena relación con Carlos, pero obviamente no hablaba. Creo que fue un golpe anímico para el club, una persona que ha hecho muy buenas campañas con Villa Mitre, que ha llegado a finales algo que nosotros desde que estamos acá no pudimos conseguir. Estamos con esa ilusión que se renueva, con toda la energía de algunos jugadores que vinieron, algunos conocidos de él y otros que conocíamos de antes.

"A diferencia de otros años, mantuvimos una base y creo que hizo más fácil arrancar el año para todos, para los que estábamos y para los que vinieron. A la mayoría los conocíamos de enfrentarlos, así que estamos con mucha expectativa. Va a ser un año largo y difícil, como todos. Y sobre todo cómo terminamos el 2025, creo que todos tenemos la espina clavada de esa imagen que quedó".

Martín y el desonsuelo, junto a Prost, tras la eliminación ante Douglas.

-¿Costó cambiar ese chip, de lo dura que fue la eliminación?

-Creo que con la llegada de todos fue arrancar de cero desde la pretemporada. Personalmente, tardé un mes en asimilarlo, la verdad que fue muy duro, pero ya pasó.

-¿Le encontraste la vuelta a lo que pasó en Pergamino (NdR: Olimpo cayó 5 a 0 en la ida de los cruces)?

-Na... la busqué por todos lados. El partido lo miré dos o tres veces, pero no lo quise ver más. Fue un día negro, literalmente. Pero bueno, personalmente no sabía si iba a continuar o no y después de eso creo que no quería que quedara esa imagen, por lo menos de mi parte, en el club. Así que bueno, con ganas de revancha y de dar vuelta la página.

-¿Ustedes también Enzo se renovaron de energía?

-Sí, creo que también al tener un cierre tan grande, en el sentido de que se hayan ido muchos chicos y la ida de Carlos, fue un poco barajar y dar de nuevo y darle un corte a la imagen que había quedado. Obviamente no era lo que queríamos, teníamos la expectativa de cerrar el año de otra manera. Una vez que ya se dio ese cambio era volver a poner la cabeza en cero y poner expectativas en lo que viene.

-¿Se vuelve a arrancar con esas ganas? Porque parece todo tan lejano...

-Enzo: Sí, se hace largo y corto al mismo tiempo. Nosotros estamos sin jugar hace 5 meses, si te lo ponés a pensar es muchísimo. Obviamente que cuando empezás a entrenar se baja esa ansiedad y empezás a tranquilizarte, a pensar en objetivos a corto y mediano plazo y en el objetivo final.

-Martín: Sí, sabemos que en este campeonato podés hacerlo bien o mal durante todo el año, pero lo más importante es lo último. En Olimpo siempre nos exigen hacerlo bien desde el primer partido, el año pasado estando primeros o segundos ya nos exigían. Carlos tiene esa mentalidad, conoce el club, y los que llegaron saben a qué vinieron. Creo que estamos convencidos y vamos a intentar hacerlo bien desde el primer minuto.

-De afuera y un poco lo que se instaló es que tienen un equipazo, ¿qué ves vos en los entrenamientos y cuánto puede influir eso, puede ser una presión?

-A priori, por nombres, tenemos un gran plantel y un gran equipo, pero tenemos que demostrarlo partido a partido. Primero con Alvarado y después con el que venga, pero sí, la verdad que han venido jugadores muy buenos, que tuvieron un año increíble. Para nosotros es aprovecharlo, acoplarnos y tratar de hacer lo mejor partido a partido.

-Y en lo personal, decías que vas un poco por la revancha, ¿cuánto te juega en todo esto lo que sentís por el club?

-Obviamente que voy por la revancha. A veces el cariño por el club te juega en contra porque la pasás de más mal. Disfrutar es muy díficil. Yo siempre lo digo: no disfruto. Es muy poco lo que disfruto, pero bueno estoy con ganas de revancha. Me queda el último año en el club y no sé qué va a pasar, pero espero que sea con el ascenso que es lo que más quiero.

-Enzo, ustedes por el contrario armaron un equipo con muchos chicos que no son tan conocidos por nosotros, ¿qué viste que se fue armando?

-Sí, la verdad que el cuerpo técnico, con la inclusión de Manci (Federico Mancinelli) en la parte deportiva, hicieron el trabajo de empezar a buscar chicos. Personalmente me gusta que siempre se prioriza la buena gente, el buen grupo. En ese sentido se hizo muy bien el laburo, después hay que revalidarlo en lo deportivo. Creo que tenemos un buen plantel para hacer un papel importante y estar donde tenemos que estar.

-¿También los puede liberar en cierta forma esto y terminar sorprendiendo a más de uno?

-Sí, no sé liberarnos. La expectativa y la idea del club de base, desde hace años, es la misma. Creo que se ganó ese lugar y ese respeto de parte del resto de los equipos y uno tiene que revalidarlo dentro de la cancha. Los chicos que llegaron también lo hicieron con la idea de sumarse a un club que tiene expectativas de pelear y creo que esa es la bajada de línea que hay y el mensaje que tratamos de dar los dos o tres que quedamos. De acá al final del torneo nosotros queremos llegar a la última instancia.

Enzo y la puesta a punto durante la pretemporada.

-En lo personal, otro año más en el club, ¿cómo lo tomás?

-Bien. También tenía un poco esa incertidumbre, uno con el paso del tiempo, de haber llegado a instancias definitivas y no poder concretar, te bajonea o te golpea. Pero la verdad es que cuando se dio la charla con Diego (Cochas, el DT) y Juan (La Rocca, entonces presidente) de que ellos querían contar conmigo fue pensarlo, poner la cabeza en cero e intentarlo una vez más por lo que decía Martín también, de no dejar la imagen del año pasado. Personalmente lo tomé así, entiendo que hay muchos chicos que no siguieron, pero yo tengo esa posibilidad de revancha y quiero que si me toca irme sea con otra imagen.

-¿Con qué técnico te encontraste?

-La verdad que Diego y su cuerpo técnico muy bien, con muchas ganas de laburar, muy predispuestos. Tienen una idea bastante clara, obviamente que al empezar de cero todavía estamos intentado acoplarla. Creo que a medida de que vayamos avanzando en el torneo nos vamos a sentir mejor. Por ahí todavía no tenemos rodaje futbolístico más allá de los amistosos, pero creo que hay una idea concreta y vamos a tratar realizarla.

Tincho marca a Lautaro Cerato, en el amistos ante Huracán.

-Martín, más allá del duro golpe del año pasado da la sensación que se renovó la ilusión de la gente, con la llegada de Carlos, el plantel que armaron... ¿lo ves así también y entienden que responden a eso por así decirlo?

-Sí, nosotros también entendemos que el club tiene una exigencia muy grande. También la paciencia es mucho menor que hace unos años, es el octavo año en esta categoría y por ahí al club le está costando mantener la estructura. Creo que los que nos quedamos entendemos el momento, la situación, los que vinieron también saben a qué vinieron. Pero también entendemos que en este torneo vos podés tener los mejores jugadores, el mejor equipo, pero eso hay que demostrarlo partido a partido y, sobre todo, en instancias finales. Nosotros veníamos siendo regulares en la última parte y nos tocó tener una noche negrísima en Pergamino y nos dejó afuera de todo, con una imagen horrible. Hoy nos toca estar otra vez acá, con algunos jugadores nuevos, técnico nuevo, la ilusión renovada y vamos a ir pelear por eso.

-¿Qué les pide Carlos?

-Un poco de todo, Carlos es bastante exigente, con Pocho (Emiliano Ortiz) y el Profe (Pablo Díaz). Hemos tenido una buena pretemporada, nos han exigido bastante así que nos hizo bien. Por ahí la pretemporada del año pasado habías sido un poco, no sé si light, pero no nos dio ese resto para fin de año, de estar enteros todos. Y creo que hoy también el hecho de que han venido jugadores muy buenos y la competencia creció y cada uno trata de pelearse un lugar y eso nos va a ayudar mucho a mantener el nivel de todos.

-Ya lo viven hace años, ¿cómo es trabajar el día a día sabiendo que el objetivo final está tan lejos?

-Enzo: Creo que el objetivo principal lo sabemos todos y pasa en los dos clubes. Obviamente que al tener un traspié hace que te quedes afuera cuando tenías equipo para más. Entonces no podés pensar más allá del fin de semana. Obviamente que es crudo decirlo así, pero es lo que demanda la categoría. Muchas veces son partidos cerrados que se definen por detalles, no queda otra que ir paso a paso, fin de semana a fin de semana.

-Martín: Pongo de ejemplo a Douglas, que fue el último equipo que enfrentamos, en el Nonagonal había sumado uno o dos puntos y nosotros lo enfrentamos habiendo hecho un buen nonagonal y la verdad que nos costó muchísimo allá. Es lo que tiene esta categoría, venís bien y te tumban, o venís a los tumbos y en dos partidos te acomodás. Creo que lo vamos a trabajar y tenemos que ser pacientes y entender que el año es largo y vamos a necesitar de todo un plantel y de la regularidad que va hacer que todo funcione.

Rivales y amigos, como debe ser... el abrazo entre Martín y Enzo tras el clásico en El Fortín.

-Si bien se han jugado tantos que se va perdiendo un poco el clima del clásico, al menos en la previa, pero me imagino que es una fecha marcada en el calendario...

-Martín: Sí, bueno, creo que nosotros debemos ser de los que más clásicos hemos jugado. Sí, uno siempre mira cuándo toca pero esto es partido a partido y ahora tenemos que pensar en Alvarado.

-Enzo: Sí, sí, también te llega más que nada por afuera, es lo que se mira. En clima entrás más en la semana y días previos, pero siempre es lindo y está esa expectativa de ver cómo vas a llegar.

-¿Qué Villa Mitre creés que vamos a ver o cuál te gustaría, con un técnico y muchos jugadores nuevos?

-Creo que el cuerpo técnico tiene una idea clara, que intentaremos representar. Del lado del juego y la intensidad creo que eso puede ser lo más notorio o primordial, intentaremos que se vea eso.

-¿Ustedes Martín, a Carlos ya lo conocemos más, pero qué Olimpo te gustaría ver?

-Obviamente que un equipo ordenado y creo que bastante intenso. Por suerte tenemos jugadores arriba pueden desequilibrar bastante. Pero sobre todo un equipo ordenado e intenso.

*Planteles

Villa Mitre tuvo un fuerte recambio y durante la última pretemporada sumó 20 refuerzos, entre jugadores nuevos, regresos y algunos juveniles.

Las incorporaciones con respecto a la última temporada son: Mariano Alcaraz y Juan Pablo Mazza (arqueros); Jerónimo Almada, Santos Bacigalupe, Carlos Battigelli, Marcos Escobar, Ulises Olguín, Marcos Pinto, Guido Segalerba, y Hugo Silva (defensores); Matías Aguirre, Lautaro Ahumada, Leandro Fernández, Leonel Monti y Matías Páez (volantes); Enzo Castro, Rubén Tarasco, Maximiliano Tunessi, Víctor Ayala y Tomás Ibarra (delanteros).

Mientras que de los que mas sumaron minutos en 2025 continúa: Enzo González, Nicolás Cavagnero, Valentín Jouglard, Pablo Mujica y Thiago Pérez (volantes) y Julián Monteverde (delantero).

Además los juveniles que forman parte de la lista de buena fe son: Tomás Manganaro y Lucas Oses (arqueros); Diego Avit, Juan Barreto, Ekel Sastre, Thiago Uicala, Juan David Vargas y Ciro Zalazar (defensores); Rodrigo Cardoso, Benjamín Domínguez, Martiniano Fidalgo, Valentino Valeri, Juan Vargas Troncoso e Iván Zweedyk (volantes); Ramiro Gerk y Santiago Gómez (delanteros).

Por su parte, el cuerpo técnico lo integran:

-Entrenador: Diego Cochas.

-Asistente: David García Lorenzo.

-Preparador físico: Gustavo D'ambrosio, Lautaro Giozza y Matías Ferrada.

-Entrenador de arqueros: Gerónimo Tieser.

-Médico: Ariel Carli.

-Kinesiólogo: Cristian Gaggino.

-Utilero: Lisandro Echeverría.

-Coordinador: Federico Mancinelli.

-Jefe de equipo: Martín Martinese.

Por su parte Olimpo, si bien mantuvo una base más amplia con respecto al año pasado, también incorporó 15 refuerzos.

Las caras nuevas son: Cristian Geist (arquero); Agustín Bellone, Cristian Chimino, Leonardo Hertel, Luciano Lapetina y Agustín Osinaga (defensores); Antú Hernández, Agustín Stancato, Manuel Vargas (volantes); Federico González, Braian Guille, Cristian Ibarra, Santiago Llanos, Marcelo Olivera y Joaquín Susvielles (delanteros).

En tanto los que se mantienen en el equipo son: Juan Pablo Lungarzo (arquero); Martín Ferreyra, Néstor Moiraghi y Gastón Vega (defensores); Cristian Amarilla, Enzo Coacci, Sebastián Fernández, Albaro Pavón y Diego Ramirez (volantes).

En cuanto a los juveniles, los que forman parte del plantel son: Jonathan Acosta y Mirko Rojas (arqueros); Juan Marcos Acosta (volante); Nahuel Colmenares y Joaquín Vidal (delanteros).

El cuerpo técnico, en tanto, está compuesto por:

-Entrenador: Carlos Mungo.

-Asistente: Emiliano Ortiz.

-Preparadores físicos: Pablo Díaz y Alan Lischeske.

-Entrenador de arqueros: José Fernández.

-Médico: Ángel Tuma.

-Kinesiólogo: Diego Martínez.

-Fisioterapeuta: Juan Blasco.

-Nutricionista: Bárbara Portella.

-Psicólogo: Franco Borelli.

-Video análisis: Julián Chávez.

-Utileros: Sandro Alfaro y Fernando Enepan.

-Coordinador: Eugenio Andrés.

*El camino

Así será la primera rueda (luego se invertirán localías) para los equipos de nuestra ciudad:

Fecha 1

Olimpo vs Alvarado

Kimberley vs Villa Mitre

Fecha 2

Villa Mitre vs Círculo Deportivo

Libre: Olimpo

Fecha 3

Brown vs Olimpo

Libre: Villa Mitre

Fecha 4

Olimpo vs Sol de Mayo

Germinal vs Villa Mitre

Fecha 5

Villa Mitre vs Santamarina

Kimberley vs Olimpo

Fecha 6

Olimpo vs Círculo

Alvarado vs Villa Mitre

Fecha 7

Villa Mitre vs Olimpo

Fecha 8

Olimpo vs Germinal

Brown vs Villa Mitre

Fecha 9

Villa Mitre vs Sol de Mayo

Santamarina vs Olimpo

A partir de la fecha 10 comenzará la segunda rueda, invirtiéndose las localías.

*Reglamento

Tras las primera fase, clasificarán los primeros cuatro de cada zona, también el quinto del grupo de 10 equipos y el mejor quinto de las de 9.

Es decir, 18 equipos avanzarán a la etapa campeonato que -otra vez- se dividirá en dos nonagonales. Los restantes 19 irán a la Reválida.

En busca del primer ascenso, los cuatro mejores de cada nonagonal avanzarán a los playoffs. Ahí, en los cruces, Habrá ventaja deportiva y define de local el mejor posicionado. Así hasta la final, que irá en cancha neutral y a partido único, con penales de ser necesario.

El segundo boleto a la primera nacional, surgirá de los que vayan perdiendo de la zona campeonato y los que se sumen de la Reválida, que se dividirá en dos zonas donde seguirán en carrera del 1 al 5 de cada grupo.

Mientras que para el descenso se tendrá en cuenta los puntos obtenidos en la primera fase y también en la Reválida.

De una de las Reválidas se hará una tabla general de promedios y de la otra una tabla general de puntos. En ambos casos perderán la categoría los dos peores por grupo.