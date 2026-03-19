Villa Mitre se secó en el final y cayó en suplementario ante Central Entrerriano

Villa Mitre cayó esta noche ante Central Entrerriano y, otra vez, no logró encadenar tres triunfos en fila en la actual temporada de la Liga Argentina de Básquetbol.

En el José Martínez, la Villa perdió en suplementario por 77 a 72, luego de igualar en 66 en el tiempo regular.

En un juego que se volvió cerrado con el correr de los minutos, con defensas duras y, de a ratos, lleno de imprecisiones, el tricolor batalló hasta el final y terminó cediendo ante un rival durísimo que todavía pelea por quedarse con el “1”.

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Pennacchiotti la cuida e intenta a jugar de espaldas ante Reynoso.

El equipo bahiense tuvo como máximo anotador a Franco Pennacchiotti (14 puntos y 19 rebotes). Seguido por Fabián Sahdi y Federico Harina, ambos con 12.

Mientras que en la visita los más destacados en el goleo fueron Mario José Ghersetti (17) y Nicolás Reynoso (16).

*El desarrollo del juego

Villa Mitre fue entrando en ritmo lentamente en el juego, de hecho el arranque mismo le costó y empezó perdiendo 4 a 0.

No obstante eso, se fue soltando adelante, haciéndose fuerte atrás, y de a poco se metió en partido y hasta llegó a tener un gran pasaje en el cuarto inicial.

Primero porque obligó a Central a trabajar cada uno de sus puntos al límite y muchas veces lo hizo tirar incómodo y fallar.

De a poco, además, fue creciendo en ofensiva con un doble de Pennacchiotti, un par de bombas de Blanco y Harina y el aporte de Alem, que redondeó un gran primer parcial anotando 10 de los 21 puntos del equipo.

Ese buen envión lo aprovechó al máximo la Villa que por un largo rato superó a su rival en casi todos los aspectos y llegó a sacar 11 de luz con un tramo muy bueno, de 16 a 6, para pasar a ganar por la máxima coronándolo con un triple de Nacho (21 a 10). Siempre manteniendo el quinteto inicial luego de más de 7 minutos de acción.

Sepo habla y todos escuchan durante un tiempo muerto.

En lo alto la busca Lorca ante Ghersetti.

La visita intentó frenar la sangría con un minuto y vaya que lo consiguió, porque al regreso del minidescanso los dos entrenadores movieron el banco y Central le sacó mucho más crédito a ese movimiento de fichas.

Es que mientras a la segunda batería de Villa Mitre le costó entrar en sintonía (sumó 3 pérdidas en el manejo del balón), el equipo entrerriano encontró en Mario José Ghersetti un arma casi letal que lo devolvió rápidamente al juego. El pivote entró más que derecho al partido y marcó un efecto inmediato.

Primero sumó 7 puntos en fila (un triple y dos dobles) y fue el único jugador de la cancha en anotar tras aquel minuto pedido.

No obstante, Villa Mitre terminó ganando el cuarto 21 a 17, aunque con sensaciones algo distintas a las de aquel gran pasaje promediando el parcial.

Encima, en el segundo chico la tendencia se mantuvo porque a la Villa le volvió a faltar frescura adelante, ante una defensa intensa que de a momentos lo presionó bien alto y le hizo perder fluidez desde el inicio de la jugada. E incluso le generó más de una pérdida y lo confundió.

Emilio Giménez frena al paso ante la llegada de Montani.

El equipo entrerriano, en tanto, seguía disfrutando de un entonado Ghersetti que estiró su cuenta personal a 10 sin errar tiro y achicó el marcador a dos: 26-24.

La segunda falta personal del “12” y el regreso de Pennacchiotti al campo frenaron su envión. A eso le siguió un pasaje bien trabado para ambos y en el que juego entró en una meseta, con imprecisiones y bajo goleo.

De a poco, Villa Mitre salió de ese bache, que lo sufrió más adelante que atrás, y con otro buena racha escapó a 9 (35 a 26) con un triple de Iglesias y un doble en bandeja de Tambucci.

No obstante, el dueño de casa se volvió a desconectar y permitió la reacción del rival, esta vez comandada por Pividori y Montani, con puntos en penetración y también aprovechando el rebote ofensivo.

Ese combo le permitió a los visitantes pasar al frente otra vez, ganar el cuarto 24 a 19 e irse al descanso largo arriba por 41 a 40.

Nacho Alem busca el aro entre los brazos de la defensa.

Al regreso de los vestuarios, Villa Mitre salió algo mejor pisado, con Sahdi empujando al equipo y haciendo jugar a Pennacchiotti volvió a tomar la delantera: 45-41.

A partir de ahí, el juego entró en un pasaje lleno de imprecisiones en los dos costados. Porque ambos se apresuraron y tomaron malas decisiones, las posesiones no fluían y más de una vez chocaban contra la defensa.

En ese ir y venir frenético y de momentos muy desprolijo, el equipo bahiense encontró una luz cuando ajustó la marca en primera línea y con un par de robos seguidos, sumó con dos conversiones de Pennacchiotti y otra de Iglesias, para escapar a 7 (51 a 44).

Lorca busca jugar de espaldas.

Pero la ventaja le duró poco al tricolor, porque al salir Franco con 3 faltas, Ghersetti volvió a encontrar campo fértil para dominar el ataque, sumando y haciendo crecer en confianza a los suyos. Encima, atrás anuló a Lorca, que no anotó puntos en 9 minutos en cancha.

Otra buena aparición de Sahdi volvió a despertar a la Villa, que entró al último cuarto con el marcador empatado en 57. Todo estaba por verse y arrancaban otra vez de cero.

Alejo Blanco escucha a Sepo en pleno juego.

El último período transitó en una paridad extrema, con buenas defensas y, también, en un contexto lleno –otra vez- de pérdidas (entre ambos sumaron 34 pelotas perdidas: 14 Villa Mitre y 20 Central) o decisiones apresuradas.

Si a ese combo le agregamos la tensión lógica por tratarse del final del juego, explica gran parte de por qué en esos 10 minutos ambos equipos sólo anotaron ¡9 puntos! cada uno.

Así las cosas, el cierre fue bola a bola y con 1m40s por jugar Central sacó dos de luz: 66 a 64.

De ahí, la secuencia fue la siguiente: un triple errado por lado (Sahdi y Pividori), un doble largo fallado de Pennacchioti y una pérdida de Montani enfrente.

Alejo Blanco asustó a todos tras una fuerte torcedura. Por suerte, no fue nada grave y pudo seguir jugando.

Sepo pidió minuto con 25s6 por jugar y Tambucci cerró la jugada con una bandeja por el fondo de la cancha, para igualar el tanteador en 66 con 12s8 en el reloj.

La última la tuvo la visita y en el cambio de marcas, aunque en desventaja física, Pennachiotti contuvo bien a Pividori a campo abierto y generó la pérdida. No quedó tiempo para más y todo siguió en el suplementario.

En el tiempo extra, Villa Mitre volvió a sufrir adelante, ante una defensa dura y con un aro que se le cerró definitivamente (anotó 15 puntos en los últimos 15 minutos).

Sin encontrar caminos confiables al cesto, sólo sumó desde la línea en los cinco minutos finales (hizo 6 puntos).

Su rival, en tanto, aprovechó cada chance que tuvo y la primera ventaja la encontró con un doble con tablero de Zenclussen (sus únicos puntos en el juego) y otro de Castillo tras un rebote ofensivo, para quedar arriba por 3 (73 a 70).

Una diferencia corta, pero muy importante en un juego tan parejo y trabado.

Sahdi, desde el rincón y con la mirada del expresidente Juan La Rocca, busca el pase Siboldi.

En ese cierre en el que cada bola valía oro, la Villa repuso del costado con 15s6 por jugar y tres abajo (75 a 72).

Luego de algunos movimientos, la pelota le llegó a Franco a 45° y probó de triple, pero su tiro no ingresó y lentamente se fue desvaneciendo la chance de Villa Mitre. Que una vez más no pudo lograr su tercera victoria en fila de la temporada, esta vez ante un rival durísimo.

Ahora, le quedará cerrar la fase regular en casa (el sábado ante Centenario de Venado Tuerto) y esperar la Reclasificación.

La definición

El tricolor recibirá el sábado a Centenario, curiosamente, su único rival directo.

Villa Mitre ya se aseguró el 11º puesto y podría subir al 10º. Para eso necesitaría ganar por más de 8 puntos y que Centenario pierda los otros dos ante Viedma (de visita) y La Unión (de local).

Los primeros cuatro clasificarán directamente a octavos.

El resto: cruzarán 5º-12º, 6º-11º, 7º-10º y 8º-9º, al mejor de tres, iniciando en cancha de quien tiene desventaja, es decir, Villa Mitre jugará el primero en el José Martínez y el o los otros dos de visitante.

En tanto, 13º, 14, 15º y 16º finalizan su participación. Y 17º pierde la categoría.

Posiciones

1º) Provincial, 30 PJ (23 PG y 7 PP): 76,7% de vic.

2º) Central, 29 (22 y 7): 75,8%

3º) La Unión, 29 (19-10): 65,5%

4°) Pico, 29 (19-10): 65,5%

5°) Lanús, 31 (20-11): 64,5%

6º) Quilmes, 29 (18-11): 62%

7º) Gimnasia, 30 (17-13): 56,7%

8º) Viedma, 30 (16-14): 53,3%

9º) Racing, 30 (16-14): 53,3%

10º) Centenario, 29 (15-14): 51,7%

11º) Villa Mitre, 31 (14-17): 45,1%

12º) El Talar, 30 (12-18): 40%

13º) Unión, 31 (11-20): 35,4%

14º) Ciclista 29 (10-19): 34,4%

15º) Rocamora, 29 (8-21): 27,6%

16º) Dep. Norte, 30 (7-23), 23,3%

17º) Pergamino, 30 (6-24): 20%