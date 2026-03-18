Diego Cochas: “Pelota al piso, ese debe ser el ADN de Villa Mitre en el Federal A”

Firme en sus conceptos y defensor a ultranza del juego en equipo, de que la pelota tiene que ir al ras del piso y que debe pasar por el el 10, ese referente creativo que elige como prioridad al momento de armar un plantel con pretensiones de competir.

La charla con Diego Cochas, entrenador de Villa Mitre en el Federal A, se podría haber extendido por horas, incluso él se quedó con ganas de seguir analizando y debatiendo sobre fútbol en el programa El Diario Deportivo, que se emite, de lunes a viernes, de 14 a 15, por La Nueva Play.

El tricolor debuta este sábado a las 16 frente a Kimberley en Mar del Plata, y el DT, formado en la escuela de River Plate, afirmó: “No soy partidario del juego directo, prefiero que el equipo se identifique y se amolde a la idea de manejar con criterio y orden el balón y a progresar tocando; ese debe ser el ADN de Villa Mitre en el torneo que se viene”, contó el orientador cordobés de 46 años.

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“Estoy muy conforme con el plantel que se armó y con la pretemporada que pudimos realizar, sobre todo porque jugamos los amistosos en nuestra cancha, que es amplia y con puntos de referencia que nos permitirá saber a que velocidad atacar y en que zonas y espacios defender”, subrayó el ex futbolista que, en nuestro país, defendió las casacas de All Boys, Huracán, Ferro, Nueva Chicago, Tristán Suárez y Newell’s.

“La presión alta después de perder la pelota y no fallar en el primer pase, eso es lo que mejor le salió al equipo en los cotejos informales de preparación, pero el análisis que más valor tendrá es después de enfrentar a Kimberley por los puntos”, certificó Cochas.

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