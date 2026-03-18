Villa Mitre debuta el sábado en Mar del Plata y Olimpo, el domingo en Bahía

Se oficializó esta tarde la programación de la primera fecha del Torneo Federal A y los representantes de la Liga del Sur ya tienen todo confirmado para iniciar una nueva temporada.

El primero en ver acción será Villa Mitre, ya que visitará el sábado a Kimberley en Mar del Plata.

El partido se disputará desde las 16 en el José Alberto Valle y será dirigido por Leandro Sosa.

Mientras que Olimpo recibirá el domingo a Alvarado.

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El juego comenzará a las 16 en el Roberto Carminatti, con arbitraje de Nahuel Viñas.

Para este partido comenzará a regir la sanción impuesta por la A.Pre.Vi.De por los incidentes del encuentro ante Douglas Haig, que marcó el fin de la temporada para el aurinegro en 2025.

Puntualmente, el castigo consiste en:

-En los próximos tres partidos en el Roberto Carminatti sólo podrán asistir socios de la institución.

-No se podrán ingresar: instrumentos musicales, banderas, dispositivos de animación o cualquier tipo de objeto que requiera autorización previa.

-Por un semestre estará prohibido la utilización, el ingreso o acopio de humo en cualquiera de sus formas.

*El resto

La programación de la fecha 1 tendrá los siguientes enfrentamientos el domingo:

15hs: Sol de Mayo va Germinal (dirige Ulises Jerónimo).

16hs: Brown de Madryn va Santamarina (Pablo Núñez).

Libre: Círculo Deportivo.