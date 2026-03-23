Mungo: "Hay que estar tranquilos y ser humildes, entendiendo que hoy Olimpo está en el Federal A"

Carlos Mungo vivió ayer su primer partido como entrenador de Olimpo en el Torneo Federal A y lo hizo con victoria.

Tras el triunfo ante Alvarado, por 2 a 0 en el Roberto Carminatti, al DT aurinegro se lo vio alegre por haber dado el primer paso y, también, mostrando cierta cautela.

"En líneas general bien, por ser el primer partido creo que hicimos un buen partido, ante un rival difícil. Se jugó cuando se pudo jugar y se metió en otros momentos, pero en líneas generales, cuando estuvimos tranquilos y pensamos, pudimos mostrar un buen fútbol, que no es fácil. Creo que fuimos justos ganadores", resumió Carlos en diálogo con La Nueva. en el Norberto Tomás, mientras los últimos protagonistas abandonaban las instalaciones.

-¿Entendés también que muchas de las cosas de hoy (por ayer) tenían que ver con que era el primer partido después de la pretemporada?

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-Es que no va a ser el primero, va a ser el segundo, el tercero, vos vas de a poco. Al rival le pasa lo mismo. La diferencia la vamos a notar el domingo (ante Huracán de Parque Patricios por Copa Argentina) que vas a jugar contra un equipo que tiene 10 o 12 fechas encima, que juega en Primera División y vos venís de un solo partido. A veces no es excusa. Alvarado vino a hacer su partido, trató de ser inteligente, nosotros por ahí no estuvimos finos en el primer tiempo en la última estocada. Después más tranquilos entendimos algunas cosas y hasta en la pelota parada mejoramos. Nosotros habíamos hablado algo porque los videos que teníamos de ellos era de amistoso y habíamos visto que Tomás Fernández iba a la pelota y cuando lo pudimos trabar apareció Tincho sólo, con una buena pegada de Braian (Guille) y un cabezazo extraordinario de Tincho obviamente. Así que bueno, tranquilos.

-Da la sensación de que el triunfo de hoy resume un poco lo que puede ser el equipo: sí está ordenado, arriba tienen muchas variantes y van generar...

-Sí, si, y han quedado jugadores afuera que también pueden hacerlo. Esto es una sana competencia, hay que estar tranquilos, no desenfocarnos. Por ahí en el primer tiempo a Braian le pedíamos que esté más enfocado cuando no teníamos la pelota. Esa fue una de las cosas que cambiamos en el segundo tiempo, fijate que el segundo gol es una recuperación muy buena de ellos (los delanteros), que termina siendo una jugada muy buena, que si era gol con la gambeta era un golazo. Emanuel (Bilbao, el arquero de Alvarado) estuvo muy bien y terminó siendo un golazo igual. Mucho sacrificio, me pone muy contento eso, Fede González, con 39 años, corre todas, mete...

-...Es una característica de tus equipos, que los delanteros corran mucho en la presión, ¿es algo que tuviste que charlarlo con él?...

-No, no, no tengo que hablarlo, lo tiene que entender. Porque sino lo entiende va para afuera y él lo tiene en claro. No es que nos enojamos con el jugador, pero el jugador lo tiene que entender porque es para bien del equipo. Y vos fijate que nos están quedando afuera jugadores como Ibarra, el Coki (Susvielles), el Negro (Nahuel) Colmenares que está muy bien, Oliveras... Hay que laburar para el equipo y el que lo entienda lo entiende y el que no, habrá alguien que lo suplirá.

-Da la sensación de afuera que tienen un equipazo, un muy buen plantel, ¿qué te genera a vos eso como cabeza de grupo?

-Tranquilidad.. hay que estar tranquilos. Nosotros tenemos que tener la humildad de que si bien Olimpo estuvo en Primera, nosotros hoy estamos en el Federal A y todos los rivales que vamos a enfrentar están en la misma categoría que nosotros y por algo están en la misma categoría. Si nosotros tenemos esa humildad para afrontar los partidos y la tranquilidad para jugarlo, creo que vamos a hacer un muy buen torneo. Si nosotros seguimos pensando que porque Olimpo jugó en Primera, que por esto o lo otro, nos vamos a quedar en el mismo torneo. Entonces, para mí, el jugador tiene que entender eso y creo que lo entienden. Es lo que hablamos siempre, no se lo tuvimos que meter en la cabeza nosotros sino que lo tienen asumido. Hay que ir partido a partido.

A los 71 minutos de partido y como segunda variante, hizo su debut en la categoría el bahiense Santiago Llanos (21 años), quien llegó desde Bella Vista tras demostrar todas sus condiciones en la Liga del Sur.

-Le tocó debutar a Santy, alguien que conocés mucho...

-Lo hicimos debutar porque... es más, lo íbamos a poner antes de que hiciéramos el gol, porque lo vimos muy bien en las prácticas. Habíamos visto que el Negro (Amarilla) y Enzo (Coacci) habían corrido mucho. Tiene que ir despacito, estar tranquilo y entender. Es un salto muy grande pasar de una primera local a un Federal A, pero bueno es un pibe que yo creo que tiene mucho futuro y sus compañeros lo apoyan. Hoy le tocó a él como en otro momento le va a tocar a otra, esto es día a día.

-¿Desde lo personal cómo viviste este debut, después de todo lo que se habló estos meses?

-No, nada, nada, es mi trabajo. Yo realmente no escucho lo que hablan, cada uno es dueño de tener su opinión, yo estoy muy tranquilo de lo que hago con mi vida...

-...¿Pero, digo, lo viviste de una manera especial?...

-No, no, tranquilo... venimos laburando hace rato. La gente de acá nos trató muy bien... es fútbol, nosotros lo tenemos claro. Hoy (por ayer) la gente se fue contento, vitoreando al equipo y saludándonos. Y cuando te va mal, la gente reclama. Es parte del fútbol. Tenemos que estar tranquilos.

-La gente se fue cantando "el domingo cueste lo que cueste", por el partido por Copa Argentina ante Huracán, ¿será un partido distinto, tenés mucha experiencia y te ha ido muy bien en esa competencia?

-¿Te digo la verdad? Recién ahora voy a ver a Huracán, ¿Houseman no juega más no? Hemos visto algo por arriba, pero recién ahora le pasaremos a los chicos el material y empezaremos a pensar en el partido de Huracán. No había que desenfocarse. El martes nos meteremos en ese partido, pero siempre sin desenfocarnos en lo que es el torneo nuestro, que después tenemos que ir a una cancha difícil como la de Brown.

-Te escuché decir que era una premio para los jugadores....

-Es que sí. Es un premio que se ganaron ellos, a mi no me tocó clasificar el año pasado con Villa Mitre, que en 7 años creo que habíamos clasificado en todos. Hoy la liga de rebote mérito del Buli (el DT Mauricio Giganti), su cuerpo técnico y los jugadores que estuvieron el año pasado. Obviamente que lo vamos a afrontar con la importancia que tiene, esperemos que podamos conseguir un buen resultado.