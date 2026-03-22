Olimpo: "Vamos a ir en busca de todo; queremos lo mismo que la gente", avisó Ramírez tras el debut

Con dedicatoria: Diego Ramírez celebra tras marcar el 2 a 0 de Olimpo. Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva.

Con su pierna menos hábil, Diego Ramírez aprovechó estar en el momento y lugar justo y le puso el broche a un lindo contraataque de Olimpo, para estampar el 2 a 0 final ante Alvarado en el Carminatti.

Respondiendo a la expectativa generada en la previa, básicamente por el armado del plantel y la llegada de Carlos Mungo, el aurinegro comenzó el Federal A justamente con el pie derecho.

"Después de una larguísima espera volvimos al Carminatti, volvimos a jugar. La verdad que fue un lindo partidos, demostramos que podemos jugar y que tenemos un muy buen grupo", avisó Ramírez en el Norberto Tomás.

-Siempre el primer partido después de la pretemporada es especial, ¿cómo lo viste al equipo?

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-Venimos de 10 semanas duras de entrenamientos, de a poco nos tenemos que ir soltando. Sabemos los jugadores que tenemos, para qué estamos. De a poco nos tenemos que ir soltando y encontrando el funcionamiento, que por momentos lo mostramos y por momentos el rival también juega y nos ataca, ahí nos tenemos que reacomodar. Los goles llegaron con mucho trabajo, con lo que venimos trabajando y eso está bueno.

Amarilla, Martín y Guille abrazan al autor del 2 a 0.

-¿Qué les genera que se digan y saber que, por nombres, tienen un equipazo?

-Nosotros solamente tenemos que pensar en jugar. Los que nos quedamos sabemos a qué nos quedamos y los que vinieron saben a qué vinieron, al club que vienen y a lo que viene. Vamos a ir en busca de todo y eso es contagio también. La gente quiere una cosa y nosotros queremos lo mismo, estamos todos en la misma sintonía.

-¿Qué fue lo que más te gustó del equipo?

-Todo, todo, todo... estamos muy bien físicamente y siempre hay cosas para corregir, obviamente, pero en el triunfo es más fácil.

-Desde lo personal, arrancar con gol siempre es lindo...

-Sí, sí, contento porque siempre hacer un gol es lindo y más acá con la gente, en esta cancha, es hermoso.

De derecha a la red, el disparo de Diego Ramírez.

-No te quedaba más para darle...

-No le pudo pegar el Negro (Braian Guille) y me quedó a mí. Me quedó para la derecha encima, por suerte entró.

Una vez consumada la victoria, la gente empezó a cantar pensando en el domingo que viene, cuando Olimpo enfrente a Huracán de Parque Patricios por los 32avos de final de la Copa Argentina.

"Lo vivimos de una manera especial, porque también es otra competición más y linda para jugarla", cerró Diego.