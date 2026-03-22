Olimpo dio el primer paso como candidato: 2-0 a Alvarado

Sergio Daniel Peysse [email protected] Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

En tres minutos Olimpo dominó al “Torito” y comenzó “Feliz” el torneo Federal A 2026: 2-0 a Alvarado de Mar del Plata.

Ese también podría ser un título para este análisis, aunque elegí el otro para no extralimitarme en las grandilocuencias ni crear falsas expectativas. Esto recién empieza y falta muchísimo camino por recorrer en una competencia donde 2+2 (suelen aparecer imprevistos con malas intenciones y arbitrajes que te entierran vivo) no siempre es 4.

Por donde lo mires, al plantel aurinegro le sobra nivel, calidad y jerarquía. Acercó como refuerzos a los jugadores que más se destacaron en la edición pasada de la categoría y sumó a otros de experiencia más algunos “viejos” conocidos. Aunque no es lo mismo que te señalen como candidato por el poderío que armaste y porque en la pretemporada no perdiste ninguno de los amistosos que disputaste a tener que demostrarlo con la pelotita y dentro del campo de juego.

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Los hinchas (solo hubo socios en el Carminatti) protestaron airadamente el primer foul que pitó el quisquilloso árbitro Nahuel Viñas, y eso que era a favor del olimpiense, y estallaron con un “Biennn…” gigante y aplausos cuando Stancato fue al piso para recuperar una pelota dividida.

Esa ansiedad mezclada con fervor y varias dosis de ilusión fue lo que demostró el equipo de Carlos Mungo en el primer cuarto de hora. Un 4-1-3-2 metido al mil por ciento frente a un 4-4-1-1 del rival que se enfocó en la presión media con relevos permanentes para que Guille no sea repentino con la magia y Ramírez no se vista de héroe.

El dueño de casa dominó el cotejo en lo emocional, no sufrió jaquecas y sus intenciones en esa etapa inicial fueron de más a menos.

A diferencia del año anterior, esta vez Olimpo metió cuantas veces quiso la bola al área, pero se repitió en centros y se desesperó por abrir el marcador a partir de alguna pelota parada. Más allá de eso, siempre tuvo el control de un encuentro con responsabilidades repartidas: el favorito frente a un elenco que tiene la obligación de volver a la Primera Nacional después de haber caído en la temporada que pasó.

Sin embargo, Alva cada vez que cruzó la mitad del terreno se nubló. Solo progresó con algunos silbatazos sin sentido de Viñas, que no amonestó a Ramírez por una violenta falta contra Matías Pérez y prefirió el diálogo monótono y cansador antes que las tarjetas.

Ese arresto individual que pueda llegar a armar una revolución colectiva que al local le faltó en el primer período lo encontró en el segundo. Diego Ramírez fabricó espacios entre adversarios que se habían animado a visitar campo enemigo y el representante bahiense se vistió de gala para empezar a ser tope de gama.

Destrabó el trámite con un cabezazo de Ferreyra y tres minutos más tarde el “tic-tac” entre Guille y Federico González terminó en un rebote que capitalizó la figura de la cancha para sellar el 2-0.

Y se desató el carnaval… Las que no salían empezaron a salir, Pablo Martel (DT visitante) hizo de las suyas peleándose con los plateistas y el estadio cantó: “El domingo cueste lo que cueste, el domingo tenemos que ganar…”

Y sí, hay sueños que no pueden seguir esperando y los que van atrás de Olimpo desde siempre sacan cuentas de memoria: “Con lo que tenemos le podemos ir a ganar a Huracán por la Copa Argentina”. ¿Y por qué no?

La síntesis

Olimpo 2 (4-1-3-2)

Lungarzo 6

Chimino 6

Moiraghi 6

Ferreyra (c) 7

Lapetina 5

Stancato 6

Amarilla 6

D. RAMIREZ 8

Coacci 6

Guille 6

F. González 6

DT: Carlos Mungo

Alvarado 0 (4-4-1-1)

E. Bilbao (c) 4

F. Iriarte 3

T. Berra 7

Centurión 5

Gorgerino 4

Chiozza 5

Mansilla 4

T. Federico 5

M. Pérez 6

S. Gutiérrez 4

Cervera 4

DT: Pablo Martel

PT. No hubo goles.

ST. Goles de Ferreyra (O), a los 22m. y Ramírez (O), a los 25m.

Cambios. 63m. S. Fernández (6) por Stancato, 71m. Llanos (5) por Amarilla y 85m. A. Hernández por Coacci e Ibarra por F. González, en Olimpo; 68m. Speck (6) por S. Gutiérrez y Miori (5) por M. Pérez, 73m. Núñez por Iriarte, Makarte por T. Federico y Castellano por Chiozza, en Alvarado.

Amonestados. Stancato (5m.), Ferreyra (83m.) y Guille (86m.), en Olimpo; T. Federico (58m.) y Cervera (75m.), en Alvarado.

Arbitro. Nahuel Viñas (5)

Cancha. Olimpo (8).