Copa Argentina: cuándo, dónde y a qué precio se venden las entradas para Olimpo-Huracán

Se confirmó esta mañana la organización de venta de entradas para el partido entre Olimpo y Huracán por Copa Argentina, que se jugará el próximo domingo.

Según informaron desde las institución bahiense, los tickets se pondrán a la venta el viernes en las boleterías del estadio desde las 11 y hasta las 18.

Los valores de las mismas serán de $50.000 las generales y $70.000 las plateas.

Además, desde el club explicaron que el expendio de los tickets "estará a cargo de la organización del torneo".

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

*El partido

El encuentro finalmente se jugará el domingo a las 18, cuando Olimpo se mida ante Huracán por los 32avos de final del certamen.

El juego se disputará en cancha de Estudiantes de Caseros.

Quien logre avanzar de esta llave se medirá ante Barracas Central, que eliminó en el primer cruce a Temperley por penales (4 a 3) luego de igualar 2 a 2.

*Cómo llegan

Olimpo llegará a este duelo luego de un buen debut en el Torneo Federal A, superando a Alvarado por 2 a 0 en el Roberto Carminatti.

Huracán, en tanto, empató ante Barracas, por 0 a 0, como local por la Liga Profesional.

*El recuerdo

Olimpo volverá a la cancha donde disputó su último partido por Copa Argentina, ya que en 2024 también se presentó en Caseros.

En aquella edición, el aurinegro perdió ante Platense por penales (4 a 2), luego de empatar 0 a 0 en el tiempo regular.