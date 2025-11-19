Mayans unificará una parte del interbloque del Senado para mostrar musculatura

El jefe de la bancada peronista del Senado, José Mayans, buscará alinear hoy a la tropa de 34 senadores que integran el interbloque, y que desde el 10 de diciembre sufrirá un recorte de seis y caerá a 28 por el recambio, con el objetivo de contener eventuales fugas en medio de la interna que atraviesa el partido.

Será luego del encuentro que ayer encabezaron, entre ellos, el propio Mayans, Lucía Corpacci, Germán Martínez, Mariel Fernández y Ricardo Pignanneli. Buscaron delinear las estrategias de contención tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.

Según se informó, en la Cámara alta la cuestión estaría más encaminada que en Diputados. Por lo que hoy a Mayans le restaría comunicar la decisión de unificar, al menos, los bloques de Unión por la Patria, que lidera Juliana Di Tullio, con el Frente Nacional y Popular, que lidera el propio senador.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El interbloque peronista del Senado está compuesto por otro bloque más que el Convicción Federal, integrado por Guillermo Andrada (Catamarca), Fernando Salino (San Luis), Carolina Moisés (Jujuy) y Fernando Rejal (La Rioja). Se trata de figuras ligadas a gobernadores dialoguistas, exgobernadores o disidentes de La Cámpora. (NA)