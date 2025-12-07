Crédito hipotecario: marca el mejor nivel desde 2018 pero lo dominan pocos bancos y provincias

El crédito hipotecario marca el mejor nivel desde 2018 en la Argentina pero se concentra en pocos bancos y provincias, con el Banco Nación y las jurisdicciones de la zona centro del país dominando el mercado.

Los préstamos otorgados entre enero y octubre llegaron a 39.061, al sumar 4.901 altas hipotecarias en el décimo mes del año, según el Monitor de Crédito Hipotecario de la Fundación Tejido Urbano.

El volumen total operado en octubre alcanzó los U$S 422,1 millones, de los cuales U$S 30,7 millones corresponden a créditos a tasa fija y U$S 391,4 millones a tasa variable. El acumulado anual llegó a U$S 3.191,2 millones, consolidando a octubre como uno de los meses de mayor dinamismo financiero del año, según reveló el Banco Central (BCRA).

La tasa de interés promedio descendió de 6,34% a 6,14%,y el plazo promedio de los créditos se extendió de 24,4 a 25,1 años, lo que indica una inclinación a endeudarse a más largo plazo para mantener la relación cuota/ingreso dentro de márgenes adecuados.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

A pesar del notorio repunte, la demanda de créditos se concentró en pocas provincias y entidades, con el Banco Nación manteniendo una posición dominante al captar más de un tercio del mercado.

En el plano territorial, se evidencia que cinco provincias condensaron el 83% de los créditos otorgados entre enero y septiembre. La provincia de Buenos Aires lideró con 11.429 hipotecas (33,46% del total), seguida por la Ciudad de Buenos Aires con 9.935 (29,08%). Córdoba, Santa Fe y Mendoza aportaron en conjunto otro 21% de los créditos.

En contraste, provincias como Corrientes, Misiones, Jujuy, La Rioja, Catamarca y Formosa registraron participaciones inferiores al 1%. La disparidad se vincula a que dichos territorios tienen menor formalidad laboral, salarios más bajos, mercados inmobiliarios pequeños y una oferta bancaria limitada.

En la distribución por entidades financieras, la recuperación del crédito hipotecario fue impulsada principalmente por el Banco Nación, que lleva otorgadas 12.342 hipotecas, lo que representó el 36,1% del total nacional. En septiembre, dicha entidad originó 2.554 créditos, el registro mensual más alto de un banco en el año.

Le siguieron los bancos Galicia, Santander y BBVA, que acumulan 5.528 créditos (16,2%), 3.171 (9,3%) y 2.529 (7,4%) créditos otorgados, respectivamente. Entre las tres entidades representan el 32,9% del sistema.

A diferencia del BNA, otras entidades financieras públicas no pudieron acaparar al público interesado. El Banco Provincia representó solo el 1% del total de créditos otorgados, y el Banco Ciudad alcanzó el 7%.

Al mismo tiempo, el reporte reveló que el ticket promedio de las operaciones siguió en descenso, como viene sucediendo desde mitad de año, al situarse en U$S 96.272 en la provincia de Buenos Aires y U$S 90.756 en la Ciudad de Buenos Aires.

Al respecto, precisó que “la caída del monto medio podría responder tanto a operaciones sobre unidades de menor valor como a un ajuste en los montos efectivamente financiados, más que a una contracción del crédito”.

En los últimos meses, la mejora del préstamo hipotecario, al igual que en todo el mercado crediticio, se empezó a ver afectada por el apretón monetario y las variaciones en las tasas atadas a los vaivenes de la política económica en medio del proceso electoral. (con información de NA)