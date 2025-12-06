El Banco Central presentó un informe con las expectativas para 2026
El último informe REM de 2025 proyecta un crecimiento del PIB en el primer trimestre de 2026.
El Banco Central (BCRA) difundió el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) de noviembre de 2025, que consolidó las proyecciones de 46 consultoras y entidades financieras sobre las principales variables económicas de Argentina, con un foco en el sendero de desaceleración de la inflación y el comportamiento del dólar para el año 2026.
Según el informe, publicado el 4 de diciembre de 2025, revela que los analistas esperan que la economía mantenga un ritmo de crecimiento moderado y que el sendero mensual descendente de precios se consolide.
Las 3 Proyecciones Clave para 2026
El consenso de los participantes del REM trazó un panorama para el próximo año, marcando una paulatina estabilización:
Inflación a la baja: Se proyecta que el descenso de la inflación mensual, iniciado en 2025, continúe hasta mayo de 2026, momento en el que se espera que alcance el 1,5%.
Crecimiento del PIB: Los analistas proyectan que el Producto Interno Bruto (PIB) ajustado por estacionalidad crezca un 0,9% en el primer trimestre de 2026. Este dato marca una continuidad en el sendero de crecimiento iniciado en el tercer trimestre de 2025.
Tipo de Cambio y Tasas:Para diciembre de 2026, el consenso pronostica que el tipo de cambio nominal se ubique en $1.720 por dólar.La Tasa Activa de
Referencia (TAMAR) de bancos privados proyectada para diciembre de 2026 se sitúa en 20,9% nominal anual, lo que equivale a una Tasa Efectiva Mensual (TEM) del 1,7%.
En términos generales, los pronósticos sugieren que 2026 será un año de ajuste fino y estabilización tras el shock de la gestión anterior, con un crecimiento económico sostenido y una inflación bajo control. (N/A)