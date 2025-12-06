MasterChef: se filtró el ganador y hay escándalo

Esta reciente edición de MasterChef (Telefe) volvió a quedar bajo la lupa por un nuevo escándalo. De acuerdo a las especulaciones que hicieron al aire de Intrusos (América), ya se conoce el nombre del participante que se coronará como el ganador en la final del reality culinario.

Aunque Rodrigo Lussich deslizó información semanas atrás, en esta oportunidad fue Adrián Pallares quien anticipó: “Ya lo ha dicho Rodrigo, que el ganador es Maxi López. Está todo encaminado”.

Para reforzar su teoría, el conductor comentó que ante la ausencia temporal del exfutbolista (quien viajará a Suiza para acompañar a su esposa en el nacimiento de su segundo bebé), la llegada de Yanina Latorre como sustituta tiene un motivo particular.

“Por eso ponen a Yanina para que le cuide el lugar y llegar a la final”, argumentó Pallares.

El fallo en la edición de “MasterChef Celebrity” que dejó expuesta a la producción

En una de las últimas emisiones de MasterChef Celebrity (Telefe) ocurrió un garrafal error de edición que no pasó inadvertido. Los usuarios en las redes se dieron cuenta de las fallas y este viernes, al aire de Intrusos (América), deschavaron al reality de cocina.

Durante el ciclo se habló de un episodio reciente, donde se evidenció que Evangelina Anderson y Maxi López volvieron a aparecer en pantalla en medio de la devolución al plato del Chino Leunis, aún cuando ya no deberían figurar en esa parte del certamen. (N/A)