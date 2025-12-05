Los analistas prevén que la inflación cerrará el año arriba de 30%: qué pasará con el dólar oficial

El Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central (BCRA) mostró que los analistas esperan que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) cierre el año en 30,4% y el dólar en $1473.

El sondeo, realizado entre el 26 y el 28 de noviembre, contó con la participación de 46 especialistas —34 consultoras y centros de investigación locales e internacionales y 12 entidades financieras— que analizaron la evolución de las principales variables macroeconómicas del país.

Así, corrigieron la estimación del mes pasado y proyectaron que el IPC de noviembre tendrá una variación de 2,3%.

El INDEC difundirá la cifra oficial de inflación el próximo jueves 11 de este mes

Las expectativas para los próximos meses apuntan a una desaceleración gradual de la inflación para el fin de 2025 y una baja de hasta 1,5% en mayo de 2026.

Dólar: ¿qué va a pasar con la cotización en diciembre y principios de 2026?

Según el último informe del REM, las consultoras esperan que el tipo de cambio cierre diciembre de 2025 a $1473.

Para 2026, los analistas esperan un tipo de cambio a $1501 en enero, a $1528 en febrero y a $1539 en marzo.

¿A cuánto cerrará la inflación en 2025 y a cuánto llegará en 2026?

Los analistas del REM estimaron que la inflación alcanzará los siguientes valores en los próximos meses:

*Noviembre 2025: 2,3%.

*Diciembre 2025: 2,1%.

*Enero 2026: 1,9%.

*Febrero 2026: 1,7%.

*Marzo 2026: 1,8%.

*Abril 2026: 1,6%.

*Mayo 2026: 1,5%.

Todas las proyecciones del REM para el cierre de 2025

-Una inflación del 2,3% en noviembre y del 2,1% en diciembre.

-Un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 0,5% en el tercer trimestre del año y del 0,8% para el cuarto trimestre. Para el 2025, en tanto, estimaron un crecimiento del 4,4%; mientras que para el primer trimestre de 2026 esperan una suba del 0,9%.

-Un tipo de cambio nominal en $1473 por dólar para el promedio de diciembre.

-Un nivel de desempleo de 7,5% de la Población Económicamente Activa para el tercer trimestre de 2025. Para el último trimestre del año, los analistas esperan una tasa de 7,2%.

-Para 2025, estimaron que el valor de las exportaciones (FOB) totalicen por un monto de US$85.667 millones e importaciones (CIF) en US$77.140 millones.

-Superávit fiscal primario del Sector Público Nacional no Financiero (SPNF) en $12,9 billones para 2025.

-Una tasa TAMAR -en reemplazo de la Badlar- de bancos privados (promedio del rendimiento de los plazos fijos mayores al millón de pesos) para diciembre de 32% nominal anual.