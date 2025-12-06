Equilibrio fiscal: un municipio de la zona eliminará 107 impuestos en 2026

El municipio de Coronel Pringles anunció una amplia reforma durante el año 2026, que incluye la eliminación de 107 impuestos que actualmente se abonan, entre tasas, derechos y contribuciones.

Además, se anunció la realización de varios cambios en el gabinete, la llegada de una inversión millonaria para el Hospital Municipal y se destacó que este será el noveno año con equilibrio fiscal en la comuna.

El anuncio fue realizado por el intendente Leandro Matzkin, único jefe comunal perteneciente a La Libertad Avanza en toda la Sexta Sección Electoral, quien sostuvo que esta es “una de las reformas más amplias de los últimos años”.

Al respecto, aseguró que la simplificación impositiva es fruto del trabajo del área de Ingresos Públicos, que “reduce burocracia, agiliza trámites y facilita la vida de los vecinos y del propio sistema municipal”.

El jefe comunal manifestó que la ordenanza impositiva para el año que viene propone 10% de incremento, en línea con la inflación prevista en el Presupuesto Nacional. “Será la actualización más baja de la última década”, subrayó Matzkin.

También aclaró que habrá nuevos beneficios y descuentos en el pago de las tasas municipales, como el 15% por pago anual adelantado; 10% por estar al día; 10% adicional para quienes estén adheridos al débito automático, y 2% adicional para quienes opten por factura electrónica.

Además, continuará el régimen de exenciones para personas con ingresos de hasta dos jubilaciones mínimas. Asimismo, se incorporarán modalidades de pago a través de las páginas oficiales de la comuna.

El jefe comunal remarcó que, en este marco, el municipio alcanzará por noveno año consecutivo el equilibrio fiscal, y aseguró que se encuentran garantizados el pago del medio aguinaldo antes de Navidad y el pago de sueldos antes de Año Nuevo, además de cumplir con las actualizaciones salariales acordadas en paritarias.

En tónica con lo expresado desde el gobierno de Javier Milei, resaltó que la planta municipal actual es de 935 empleados, una de las más bajas de las últimas dos décadas, algo que resaltó como “un esfuerzo sostenido de optimización de recursos”, y destacó el avance continuo en recategorizaciones y la carrera municipal, con cerca de 300 ascensos este año.

Gabinete

Matzkin señaló que habrá algunas modificaciones en el gabinete municipal, ya que Carolina Yuli reemplazará a Nicolás Queti en la dirección del hospital municipal, después de once años de gestión.

En Deportes, Saúl Etchart se hará cargo del área; Virginia Domínguez asumirá al frente de la dirección de Ingresos Públicos, y Victoria Lassallette estará a cargo de la jefatura de Compras.

Inversiones

El Hospital Municipal recibirá una inversión de mil millones de pesos durante el año que viene, que se destinará -por mitades- en infraestructura, como calefacción, consultorios, ampliaciones y refacciones, y en equipamiento, como una nueva ambulancia y un mamógrafo.

En cuanto a las obras en 2026, Matzkin advirtió que las obras de pavimento, cordón cuneta, cloacas, y la culminación del Polideportivo y Boulevard 1, dependerán de la aprobación del endeudamiento provincial en la Legislatura.

En cuanto a viviendas, recordó que hay 76 que se encuentran demoradas por falta de pago de la Provincia, y aclaró que en el Presupuesto 2026 bonaerense figura un nuevo plan habitacional para Coronel Pringles. (Agencia Coronel Pringles)