Trata de personas en Bahía y Monte: cuatro condenas, multas y decomisos

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca fijó penas de 2 a 8 años de prisión para cuatro personas acusadas de trata de personas con fines de explotación sexual, tanto en Bahía Blanca como Monte Hermoso.

El fallo incluyó la orden para decomisar, a favor del Estado, inmuebles involucrados en el delito y millonarias multas a los imputados en concepto de reparación para las tres mujeres que resultaron víctimas.

Se conoció solo la parte resolutiva de la decisión unánime -de los jueces Ernesto Sebastián, José Asis y Marcos Aguerrido-, ya que los fundamentos se difundirán la próxima semana.

La principal sanción (a 8 años de cárcel) recayó en Karina Alejandra Carrasco (51), quien se encuentra bajo arresto domiciliario en Salinas Chicas al 1.300.

A la mujer le endilgaron ser autora de trata de personas en las modalidades de captación y acogimiento, en perjuicio de AL., LN. y LEC., agravado por haber sido cometido el hecho con abuso de la situación de vulnerabilidad de las tres víctimas, el número de afectadas y haber participado tres o más personas en la comisión de los hechos.

Carrasco continuará con la prisión domiciliaria al menos hasta que el fallo adquiera firmeza, ya que los defensores seguramente apelarán ante la Cámara Federal de Casación Penal.

Otro de los condenados es su hermano, Santiago Haroldo Carrasco (55), quien actualmente está detenido en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza.

Al hombre le impusieron 4 años como partícipe secundario de la acción delictiva, pero recibió una pena única de 5 años de cárcel porque se sumó una condena que le había aplicado tiempo antes el Tribunal en lo Criminal Nº 3 provincial, también en Bahía, por otro delito.

Abogado y jubilada

El abogado José Sebastián Andreatta (52), quien vive en Sarmiento al 100 de la ciudad, fue culpado como partícipe secundario de la trata y recibió 4 años. A su vez, le incluyeron delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia ilegítima de DNI ajeno, en concurso real de delitos.

Andreatta seguirá en libertad, al menos hasta que se confirme la sentencia y mantiene la prohibición de salir del país.

Finalmente, la jubilada Marta Sanso (79), también partícipe secundaria en la causa principal, recibió dos años de prisión de ejecución condicional.

Quiere decir que no irá a la cárcel salvo que incumpla alguna de las reglas de conducta fijadas.

Entre esas medidas figuran someterse a la supervisión de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal, fijar domicilio, abstenerse de acercarse a menos de 200 metros de cualquiera de las víctimas (incluye cualquier contacto por vía telefónica o redes sociales) y realizar 4 horas mensuales de tareas comunitarias en una institución de bien público que proponga Sanso o bien una donación de dinero.

El TOCF bahiense, además, dispuso embargos por 50 millones de pesos para cada acusado y el decomiso de dos inmuebles en Catamarca al 500 y Tucumán al 1.200, ambos vinculados al delito.

Los jueces giraron un oficio a la Agencia de Administración de Bienes del Estado, a fin de poner en conocimiento lo ordenado, que se cumplirá una vez que el fallo esté firme.

Por otra parte, el tribunal ordenó que los acusados reparen económicamente a las víctimas.

Dos de ellas deberán recibir 20 millones de pesos y la restante, 13 millones, todo más intereses.

La maniobra

Cada uno con un rol, al grupo le imputan haber obligado a las víctimas a tener sexo con "uno o más hombres a la vez" -que las golpeaban y abusaban-, como también a consumir drogas y bebidas alcohólicas frente a sus agresores.

Los estupefacientes serían suministrados por los Carrasco o “clientes”, a quienes se les cobraba una tarifa mayor por tener sexo con la víctima bajo esos efectos o si el demandante solicitaba tener relaciones "sin protección".

La principal acusada se quedaba con el 50% y hasta el 100% de las ganancias obtenidas por las mujeres prostituídas. Algunos "encuentros" se daban en El hospedaje de Williman, en Faro Recalada al 200 de Monte Hermoso, como también en Bahía.