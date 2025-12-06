Álvarez Porte: "Vamos a proponer a Gisela Caputo como presidente del Concejo"

Emiliano Álvarez Porte, concejal del Pro, dijo ayer que va a proponer que su compañera de bancada Gisela Caputo acceda a la presidencia del Concejo Deliberante en reemplazo del libertario Mauro Reyes.

Además, aclaró que más allá de la alianza conformada para la última elección, su partido y La Libertad Avanza continuarán por diferentes caminos.

"Siempre estuvimos en dos partidos distintos, nunca hubo intención de conformar un solo bloque, no va a pasar en la Nación, no va a pasar en la Provincia y no va a pasar en ninguno de los municipios que conozco. El Pro va a tener su bloque y La Libertad Avanza va a tener el suyo", señaló.

"Yo pensaba en una continuidad en el Concejo Deliberante, pero a partir del comunicado (de La Libertad Avanza), no puede haber una continuidad. Yo voy a proponer a Gisela Caputo como presidente. Más allá del mérito que tiene dentro del Concejo y de haber coordinado distintas mesas, hay un trabajo realizado que viene de muchos años", contó.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Álvarez Porte hizo referencia al comunicado de LLA cerrando la puerta a quienes votaron a favor de la ordenanza fiscal, como hicieran él y Caputo la semana pasada.

Caputo sostuvo que los cambios en las tasas propuestos por Unión por la Patria resultan razonables y hasta cuestionó los dichos vertidos por el referente local de LLA, Oscar Liberman, quien sostuvo que los incrementos son un impuestazo para los bahienses.

En ese sentido, el ritondista dijo que la votación a favor de las tasas no fue prenda de negociación para obtener la presidencia sino que levantaron la mano debido a la realidad de los barrios que se inundan. Contarían con el apoyo del peronismo para la elección de Caputo en reemplazo del libermanista Reyes.

Invitado al programa Allica y Prieta, que se emite de lunes a viernes de 13 a 14 por La Nueva Play, el edil manifestó que "acuerdos políticos por la presidencia, en el Concejo Deliberante, hay desde el retorno de la democracia".

También comentó que "la complejidad de la ordenanza Fiscal e Impositiva ameritaba un trabajo que algunos hicimos. Nos sentamos con Caputo y otros concejales y el secretario de Economía, el de Obras Públicas. También fuimos a ver al presidente de nuestro partido. El acuerdo con las empresas del Polo para una contribución adicional se produjo y en ese momento decidimos nuestro voto, que hubiera sido contrario si se les intentaba imponer una sobretasa".

Acerca del cambio del ALC por una tasa de Servicios Urbanos, afirmpo que era una idea que desde su espacio "veníamos planteando".

"El Municipio presta un montón de servicios y hay que hacer una reeducación. Los servicios urbanos han adquirido una complejidad que hacen que ya no se pueda seguir denominando así a una tasa, ya no era solamente alumbrado y cuidado del espacio público. Hay cámaras de seguridad y muchas otras prestaciones", añadió.

"El 80 % de la ciudad va a pagar menos de 23 mil pesos por mes; no va a asustar a nadie esa tasa", completó.

Mirá la nota completa a continuación: