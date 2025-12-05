Incómodo momento en el juicio por los Cuadernos: Abal Medina apareció semidesnudo en la audiencia virtual

El exjefe de gabinete Juan Manuel Abal Medina apareció sin camisa en medio de la séptima audiencia virtual de la causa Cuadernos, en la que se lo investiga a él y a otros funcionarios kirchneristas por el presunto cobro de sobornos de parte de empresarios de la construcción.

En las imágenes, en las que no se ve su cara, aparece con el torso desnudo mientras está parado y se mueve por su oficina, frente a una biblioteca.

El exjefe de Gabinete de Cristina Kirchner quedó involucrado en la causa después de que se encontraran dos pendrives de su secretario personal con información “detallada” sobre el financiamiento de la campaña electoral de 2013.

Dura acusación de la UIF en la causa Cuadernos de las Coimas: “La asociación ilícita fue comandada por Néstor y Cristina Kirchner”

Entre los principales imputados se encuentra Cristina Kirchner, Julio de Vido, Roberto Baratta y Oscar Centeno. “Entre los años 2003 y 2015, funcionó una asociación ilícita que fue formulada, esquematizada y liderada por quienes ejercieron como máximos referentes del Poder Ejecutivo de la Nación”, relató el secretario del Tribunal Oral Federal N°7,Ernesto Javier Ruiz.

Durante la audiencia, la fiscalía explicó por qué se trató de un sistema organizado, estable y jerarquizado de recaudación ilegal y la UIF apuntó directamente contra Néstor y Cristina Kirchner y los acusó de “organizar un sistema de recaudación de fondos para recibir dinero ilegal con el fin de enriquecerse ilegalmente y de utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos aprovechando la posición de poder que ocupaban como responsables del Poder Ejecutivo”.

"La asociación ilícita fue comandada por Néstor Kirchner y Cristina Kirchner“, indicó la lectura de la UIF.

A cambio, los empresarios “lograban favores de parte del Estado y los integrantes del grupo paraestatal a través de los pagos se enriquecían y garantizaban la continuidad de la asociación ilícita durante el transcurso del tiempo". (NA)