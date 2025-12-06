La categoría que vuelve a la ABB: “En un principio me sorprendió el interés”, reconoció Barco

Fernando Rodríguez [email protected] Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Una importante aceptación se evidenció por parte de los clubes de la ciudad y Punta Alta con el regreso de la Tercera división al ámbito de la Asociación Bahiense de Básquetbol.

Así lo habían manifestado varios, interiorizándose por conocer detalles de lo que será la competencia, algo que se confirmó durante la reunión del último miércoles en la ABB.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El presidente Guillermo Barco, le contó a “La Nueva” qué los movilizó a reincorporar la categoría que disputó su último torneo en 1985.

“Observábamos que en el torneo de Segunda con 16 equipos solamente había un grupo de equipos que podían llegar a pelear el ascenso y una promoción, algo que es natural, pero se perdía interés en juego, recaudación y motivación a partir del seis o siete”, contó Barco.

En principio fue exitoso el resultado de implementar la Tercera a partir de 2026, ya que este mismo año, los equipos de Segunda tenían doble frente: la posibilidad de ascenso y el evitar descender.

“El más beneficiado en competencia es la Segunda, que lucha para subir directo además de tener una promoción y, también, luchan por no descender o evitar una promoción con Tercera. Y, para los equipos de Tercera, con un campeonato mucho más relajado de lo que son tanto en Primera como en Segunda, menos exigencias y algo más de amateurismo”, señaló Barco.

El titular de la ABB reconoció que no esperaba la devolución que encontraron por parte de los clubes.

“En un principio me sorprendió el interés, y después, entendimos que como no habrá Sub 23, era una buena opción de darle competencia a los chicos que no están todavía preparados para la Primera y aquellos jugadores del club que quieran seguir jugando y quizás no puedan estar en un equipo de Primera o Segunda, con la exigencia de entrenamientos y demás, dentro de un equipo más competitivo”, argumentó.

“Por eso –agregó-, empezaron a verlo como una alternativa, de ahí el interés de los clubes de Bahía, más que los de la zona”.

Uno de los motivos de oposición, en general, a abrirles las puertas a equipos de la zona, generalmente pasó por la distancia y tener que viajar. De todos modos, para esta primera incursión, la ABB interpreta que existe una mayor apertura al respecto.

“Hay mucha predisposición de los equipos de afuera para venir o hacerse cargo de los costos. Entiendo que no será un problema inicialmente, como cuando los equipos de Punta Alta empezaron a ser locales. En esa oportunidad algunos de Bahía manifestaron su problemática y se solucionó en dos meses”, dijo Barco, con un marcado optimismo.

“Los equipos de Punta Alta –agregó- entiendo que van a tener que ser los primeros en viajar, por lo que ellos sufrieron en su momento, teniendo que venir a Bahía con todas sus divisiones”.

Al margen de su positivismo y entusiasmo, Barco es consciente que se trata de una nueva experiencia, con lo que eso significa organizativamente, a partir de la prueba y error.

“Creo que van a surgir problemas, porque es algo nuevo, y de lo que uno planifica a la práctica, puede generarse alguna diferencia”, asumió.

Así y todo, más allá de tratarse de una categoría inferior y que tendrá su prueba piloto, la ABB le dará un tratamiento con la misma seriedad del resto de las competencias.

“Si bien estamos buscando ser una Asociación más grande, no vamos a perder la seriedad con los torneos. Y aquel que no esté a la altura no podrá competir. Por eso, el que quiera entrar en la pirámide de competencia en Segunda y Primera deberá tener sus divisiones formativas, como marca el reglamento”, aclaró.

“Y solamente podrán jugar en Tercera aquellos que estén como invitados y lo hagan seriamente. Si algún equipo no toma la competencia con la responsabilidad que corresponde, será sancionado, sin poder ser parte durante un período dentro de la pirámide de la ABB”, avisó.