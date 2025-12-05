¿Chicaneó a Argentina?: Polémica publicación de la cuenta oficial de Austria tras el sorteo del Mundial

La Selección de Austria es uno de los rivales de Argentina en la fase de grupos del Mundial 2026. Ambos equipos, junto a Jordania y Algeria, chocarán por un lugar en los 16avos de la Copa del Mundo.

Luego del sorteo, el conjunto europeo llamó la atención en las redes sociales por una polémica acción: a la hora de comunicar sus rivales, la cuenta oficial publicó una imagen en la que el escudo de la Albiceleste tiene dos estrellas en lugar de tres, como si el logro obtenido en Qatar no hubiese existido.

Dicho posteo generó mucha confusión en los usuarios. Algunos lo tomaron como una chicana y arremetieron con insultos y burlas contra el equipo de Ralf Rangnick, mientras que otros lo intentaron justificar explicándolo como un presunto error de las personas que realizaron la placa.

Falta de respeto o falla humana: está claro que el Mundial ya comenzó a jugarse fuera de la cancha y las redes sociales fueron las que dieron el pitazo inicial.

Argentina y Austria chocarán el lunes 22 de junio, por la segunda fecha del grupo J. Quien avance en el primer lugar podría verse las caras con Uruguay en la siguiente fase.