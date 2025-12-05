Los Pumas 7s, con el bahiense Álvarez Fourcade, ponen segunda en Ciudad del Cabo

Los Pumas 7s necesitan de los tries de Marcos Moneta. Foto: prensa UAR.

Tras el inicio de la temporada en Dubai la semana pasada, Los Pumas 7’s afrontarán desde este sábado en Ciudad del Cabo la segunda etapa del Circuito Mundial 2025/26.

El equipo argentino compartirá el grupo B junto con Australia, Francia y España.

El debut será ante Australia este sábado a las 7. Después enfrentará a Francia a las 9.54 y en el último partido de la fase de grupos a España a las 13.35.

La novedad en Pumas 7s para este certamen es la inclusión de Pedro de Haro (Atlético del Rosario) en lugar de Joaquín Pellandini, quién sufrió un desgarro en el aductor de su pierna izquierda.

Los Pumas 7s saben lo que es subirse a lo más alto del podio en la ciudad sudafricana, ya que obtuvo la medalla de oro en la temporada 2023/24. Además, consiguieron la de plata en dos oportunidades (2018 y 2016).

Los dirigidos por Santiago Gómez Cora transitan un período de rodaje e inserción de nuevos jugadores, proceso lógico que repercute en los resultados, tal como quedó demotrado en la etapa debut en Dubai.

A continuación, el plantel de Los Pumas 7’s que disputarán la etapa en Ciudad del Cabo:

ÁLVAREZ, Santiago (Nº 6)

ARRIETA, Martiniano (5)

BATAC, Juan Patricio (15)

BAZÁN VÉLEZ, Lautaro (7)

DE HARO, Pedro (9)

DUBUC, Sebastián (12)

GONZÁLEZ, Luciano (11)

GRAZIANO, Matteo (1)

MALDONADO, Valentín (20)

MARE, Santiago (10)

MONETA, Marcos (13)

MORALES, Eliseo (8)

VERA FELD, Santiago (2)

ZANGARA, Santino (3)