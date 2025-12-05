"Gloria Deportiva", con sus premiados, en medio de la fiesta de La Noche de los Museos
Tendrá lugar este sábado en el Museo del Deporte de Bahía Blanca, en la torre del bicentenario.
Los eventos culturales más importantes del año serán distinguidos este sábado en el Museo del Deporte de Bahía Blanca.
Será para apreciar -con entrada libre y gratuita a las figuras deportivas de nuestra ciudad y la región.
El epicentro es a las 21 con la ceremonia -dentro del evento- de "Gloria Deportiva" y el reconocimiento a los campeones nacionales del U-15 (1995) y los campeones provinciales y subcampeones en Comodoro Rivadavia 2025.
Habrá un reconocimiento especial a José Ramón Palacio, técnico del equipo campeón de la Liga del Sur 1995, y estará presente su hijo Rodrigo.
Otros reconocimientos serán: