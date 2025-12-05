Extorsión: allanaron las cárceles de Villa Floresta y Saavedra

Una extorsión con fotos íntimas motivó tres allanamientos ordenados por la Justicia, dos de los cuales tuvieron lugar en las cárceles de Villa Floresta y Saavedra.

La investigación corresponde a la UFIJ Nº 20, a cargo del fiscal Rodolfo De Lucia, y las medidas dispuestas en las últimas horas las dispuso el Juzgado de Garantías Nº 3.

Estarían involucrados en la maniobra un preso de la Unidad Penal Nº 4, otros dos internos de la Unidad Penal Nº 19 y una mujer que vive en Güiraldes al 2.600, cuyo domicilio también fue allanado.

La causa se inició el 11 de noviembre pasado, cuando un hombre denunció que una mujer, con quien se había contactado a través de Facebook y con la cual intercambió fotos de índole sexual, le pidió varias transferencias amenazándolo con que lo iba a “escrachar”.

En ese contexto, la víctima realizó diversos envíos de dinero a la mujer que, más tarde, ella transfería a las cuentas de las tres personas que se encuentran privadas de la libertad.

A uno de los investigados le envió un total de 295.275 pesos; a otro, 283.000 pesos y al tercero, 192.901 pesos, en diversas transferencias efectuadas a cada uno de ellos.

Personal de la división Cibercrimen de la Policía Región Interior Sur tuvo a su cargo los procedimientos, con el objetivo de secuestrar los teléfonos celulares de las personas involucradas y todo elemento tecnológico que pudiera ser de utilidad para continuar con la investigación.