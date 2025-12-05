Disposición de los servicios para el próximo feriado del lunes 8
No habrá atención en los servicios administrativos de la Municipalidad.
El próximo lunes 8 de noviembre es feriado nacional y la Municipalidad de Bahía Blanca informó cuál va a ser la disposición de los servicios.
Colectivos:
Circularán con horarios y frecuencias de días domingo. Consultas en gpsbahia.com.ar.
Recolección de residuos:
El servicio se brindará en forma normal.
Sistema de estacionamiento medido y pago:
Si bien no se cobrará el uso del sistema, se deberán respetar las zonas no permitidas para estacionar.
Hospital Municipal:
De 8 a 18 funcionarán los consultorios de guardia de clínica médica y pediatría. En tanto, el servicio de emergencia estará disponible las 24 horas.
Cementerio:
Permanecerá abierto de 8 a 17 para visitas. La administración atenderá al público de 7 a 12. Estarán habilitados el acceso principal (calle Lejarraga) como el secundario (Sarratea y Abad).
Oficinas municipales:
Sin atención al público.