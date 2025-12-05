Disposición de los servicios para el próximo feriado del lunes 8

El próximo lunes 8 de noviembre es feriado nacional y la Municipalidad de Bahía Blanca informó cuál va a ser la disposición de los servicios.

Colectivos:

Circularán con horarios y frecuencias de días domingo. Consultas en gpsbahia.com.ar.

Recolección de residuos:

El servicio se brindará en forma normal.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Sistema de estacionamiento medido y pago:

Si bien no se cobrará el uso del sistema, se deberán respetar las zonas no permitidas para estacionar.

Hospital Municipal:

De 8 a 18 funcionarán los consultorios de guardia de clínica médica y pediatría. En tanto, el servicio de emergencia estará disponible las 24 horas.

Cementerio:

Permanecerá abierto de 8 a 17 para visitas. La administración atenderá al público de 7 a 12. Estarán habilitados el acceso principal (calle Lejarraga) como el secundario (Sarratea y Abad).

Oficinas municipales:

Sin atención al público.