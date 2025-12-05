Personal policial salvó a una beba que se estaba ahogando

Personal del Comando de Patrullas rescató esta mañana a una beba de dos meses que se estaba ahogando.

El pedido de auxilio fue realizado por su madre, quien llamó al 911 alertando por la situación.

La oficial Analía Tolosa arribó al domicilio de la familia, en Fortineros al 300 y pudo realizarle estimulación a la bebé que presentaba síntomas de ahogo.

Su madre, Jenifer Pauletti, indicó que estaba dándole el pecho cuando la pequeña empezó con los síntomas. La oficial logró que la beba vuelva en sí.

Luego, estabilizada, fue trasladada junto con a madre al hospital Municipal para una mejor atención.