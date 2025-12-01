El Municipio presentó el Presupuesto 2026 con un fuerte aumento para obras públicas

Sergio Prieta [email protected] Subjefe de noticias en La Nueva, conductor de los programas "Allica y Prieta a las 12", que se emite por La Nueva Play, y "El Mundo a las 8" en FM Ciudad 94.7. Trabaja en La Nueva desde 2011 y ha realizado coberturas periodísticas de temas legislativos en el Concejo Deliberante e investigaciones a partir del portal Gobierno Abierto.

El intendente Federico Susbielles presentó días atrás el Presupuesto municipal 2026 ante el Concejo Deliberante y la iniciativa comenzará a debatirse en las próximas semanas, con la asunción de los nuevos concejales que ocuparán sus bancas desde el 9 de diciembre.

La iniciativa contempla un total de 344 mil millones de pesos distribuidos entre las diferentes dependencias y muestra una suba del 53% respecto al de 2025, que fue de un total de 224 mil millones de pesos.

En el documento ingresado a Sarmiento 12 se destaca que no se prevén recibir habrá aportes del gobierno nacional, que habrá 50 mil millones de pesos provenientes de Provincia y que el Hospital Municipal se llevará 63 mil millones de pesos , mientras que el Servicio de Emergencia prehospitalario tendrá un monto de 6 mil millones.

El dato más relevante del mismo es que el área que mayores recursos tendrá es la Secretaría de Obras Públicas, a cargo de Gustavo Trankels, que cuenta con un presupuesto de 103.789 millones de pesos, un aumento del 221% respecto al 2025, donde tuvo 32.000 millones.

Entre esos recursos se cuentan los de las obras hidráulicas anunciadas mediante el aporte del Polo Petroquímico. Desde la comuna aseguran que el 22,7% del total de los recursos será destinado a obra pública debido a las necesidades de reconstrucción de la ciudad tras la inundación del 7 de marzo.

El dato es que el resto de las partidas tienen aumentos promedios por debajo del presupuesto general.

Gustavo Trankels y Federico Susbielles

La Secretaría de Salud a cargo de Diego Palomo tendrá para hacer frente al 2026 un total de 85.000 millones de pesos para todo 2026, un aumento del 25,9% respecto al año en curso.

La Agencia de Salud, Desarrollo Social y Ambiente tendrá unos 50.303 millones de pesos, una suba del 47,9% respecto a 2025.

La Agencia de Seguridad Emergencia y Respuesta tendrá un total de 30.355 millones de pesos y es de la que menores incrementos presenta con apenas un 6,1% respecto al año anterior.

Por su parte el área de Políticas Sociales, a cargo de Romina Pires, contará con 20.334 millones de pesos, un incremento del 19,4% respecto a los 17 mil millones que tuvo para 2025.

La Secretaría de Coordinación de Delegaciones, a cargo de Ignacio Caspe, tendrá 12.434 millones de pesos, una suba de, un aumento del 13,04% respecto al 2025.

La Secretaría de Economía a cargo de Carlos De Vadillo tiene asignados 11.993 millones de pesos, un aumento del 23,9% en comparación con 2025.

En tanto la Jefatura de Gabinete y Gobierno de Luis Calderaro se llevará 5.340 millones, la menor suba de todas con apenas 4,4% respecto a la actualidad.

El Instituto Cultural, a cargo de Natalia Martirena, muestra un presupuesto de 5.028 millones de pesos, un 22,6% más en este año

La Agencia de Innovación, en manos de Gustavo Lari, tendrá 4.859 millones, un incremento del 31,3% respecto a este año

Por último, El Concejo Deliberante tendrá 4.533 millones de pesos, una suba de 19.5% respecto a 2025.

El Instituto del Deporte, al mando de Sebastián Barisone, tendrá 2.858 millones de pesos, un aumento del 19% respecto al año en curso.

En tanto Planeamiento Urbano a cargo de Roxana Vechi tendrá 2.476 millones de pesos con un aumento de 23,8%, mientras que la Agencia Territorial llega a 1.513 millones de pesos, una suba del 37,7%.

En los próximos días, los funcionarios de cada dependencia deberán asistir al Concejo Deliberante para explicar cómo utilizarán los recursos y luego el legislativo deberá definir si aprueba o desaprueba el proyecto, algo que podría ocurrir durante los últimos días de diciembre o primeros de enero.