Detuvieron a cuatro personas en un operativo de saturación

Uno de los operativos realizados en la tarde

El personal de la Comisaría Segunda junto destacamento de barrio Palihue, UTOI y el GAD realizaron un operativo de saturación en el centro de la ciudad, Kilometro 5 y el barrio Palihue logrando la detención de cuatro personas que tenían pedido de captura.

La primera parte del operativo se realizó en el barrio Kilometro Cinco dando con la detención de tres personas: en Sixto Laspiur y Charlone aprehendieron a Moisés Rojas Álvarez de 58 años de edad, que tenía pedido de captura activa.

En calle López Frances y Urquiza retuvieron a Crispín Domínguez de 50 años de edad quien tenía un pedido de captura por homicidio solicitado por la UFIJ Nº3, En el mismo retén policial detuvieron a Lautaro Barragán de 28 que también contaba con un pedido activo.

Por último en un amplio despliegue policial realizado sobre los accesos al barrio Palihue, más precisamente en calle Sarmiento y Urquiza, se procedió a la detención de Castaño Cristian Ariel de 37 años que registraba una orden por no haberse presentado ante una orden judicial solicitado por el juzgado Correccional Nro 4 de esta ciudad.

Estos operativos que se vienen llevando adelante semana a semana por el personal policial de calle roca, responde al análisis de los mapas del delito que elabora la Jefatura departamental.