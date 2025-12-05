Fórmula 1: positiva práctica 1 para Franco Colapinto en Abu Dabi, donde dominó Lando Norris

Con la nueva la chance para Franco Colapinto en Alpine, este fin de semana regresa la Fórmula 1 con el Gran Premio de Abu Dabi.

La vigesimocuarta fecha de la temporada 2025 se correrá este domingo en el Circuito Yas Marina, con largada a las 10 (hora de nuestro país).

El Gran Premio de Abu Dabi se podrá ver en vivo en la Argentina por la plataforma de streaming Disney+. Posiblemente, también sea transmitido por el canal Fox Sports, aunque todavía no fue anunciado.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Hoy se llevó a cabo la primera de las tanda de entrenamientos (conocidas como prácticas libres) en la que Franco Colapinto (Alpine) tuvo un desempeño positivo al finalizar en el 10º lugar, con un tiempo de vuelta de 1m24s/855. El mejor fue Lando Norris (McLaren), quien hizo 1m24s/485. Por decisión de McLaren no participó Oscar Piastri.

El segundo mejor tiempo correspondió a Max Verstappen (Red Bull) con 1m24s/493 y el tercero a Charles Leclerc (Ferrari), con1m24s/501.

En cuanto a Colapinto, en su primer giro había quedado 7º con neumáticos blandos, con un tiempo de 1m24/861, a 370 milésimas de la punta.

Hoy no participó su compañero de equipo Pierre Gasly porque en su lugar, y como ocurrió en otras escuderías, se dio la oportunidad a los pilotos reserva. Que en el caso de Alpine fue Paul Aron, quien finalizó 13º.

Este viernes habrá una segunda tanda de prácticas libres a las 10.

Mañana se llevará a cabo la práctica 3 desde las 7 y a las 11 se correrá la clasificación para el domingo.

Final abierto

Se trata de la última jornada de la temporada y el campeonato todavía está abierto. Por un lado, el campeonato tiene a Lando Norris (McLaren) como puntero, pero con Oscar Piastri (McLaren) y Max Verstappen (Red Bull) pisándole los talones, en lo que se espera una definición apasionante.

Por otro, hay expectativas por la nueva presentación de Colapinto, luego de ser ratificado en Alpine y de una correcta participación en Qatar, donde finalizó en el puesto 14 pese a algunos inconvenientes durante todo el fin de semana.