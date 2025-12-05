El dólar oficial volvió a bajar en Bahía, ante el optimismo por la vuelta a los mercados de deuda

El dólar oficial cayó por cuarta jornada consecutiva y prolongó la paz cambiaria, ante la novedad del regreso oficial de Argentina al mercado internacional de deuda, con un llamado a licitación la próxima semana.

De este modo, se alejó del techo de la banda, alcanzando la brecha máxima en dos semanas.

En Bahía Blanca el dólar cerró con un precio de 1.41,21 pesos para la compra (-$6,81) y 1.466,68 pesos para la venta (-$ 7,37), con una variación negativa de 0,50% (spread $ 54,56).

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Por su parte, el blue registró un cierre de 1.423 pesos para la compra ($5,00) y 1.450 pesos para la venta ($5,00), con una variación positiva de 0,35% (spread $27).

En lo que respecta a la City porteña, en este contexto el tipo de cambio mayorista cayó $9 (-0,6%), hasta los $1.435.

De esta manera, quedó a 5,5% del tope de la banda cambiaria del Banco Central (BCRA), actualmente ubicado en $1.513.

En el tramo minorista, el dólar en el Banco Nación se vendió a $1.460 para la venta, con un retroceso de $10 contra ayer. Asimismo, de acuerdo al relevamiento que hace el BCRA entre las cotizaciones de los distintos bancos, el dólar minorista cotizó a $1.462,75 en promedio.

Vale recordar que en enero el Gobierno debe afrontar vencimientos de deuda con bonistas privados por u$s4.200 millones.

En ese marco, el ministro de Economía, Luis Caputo, señaló que la semana que viene el país saldrá a colocar un bono en dólares, bajo ley local, con vencimiento en 2029.

Aun así, aclaró que no pretende conseguir todos los fondos para pagar las obligaciones del mes próximo, ya que una parte se podría cubrir mediante un repo con bancos.

En el mercado advierten que un buen resultado para el equipo económico sería conseguir entre u$s1.500 millones y u$s2.000 millones. En cuanto a la tasa, la mayoría de las previsiones oscilan entre un 8% y un 10%.

En cuanto a los tipos de cambio bursátiles, el CCL desciende $9,26 (-0,6%) a $1.504,82, mientras que el MEP avanza $1,89 (+0,1%) a $1.472,92. Por su parte, el dólar blue terminó a $1.435, $5 por encima del cierre anterior. Mientras, el dólar cripto se mueve con una calma similar, en los $1.497,99, según Bitso.

En el tramo de futuros, las bajas son generalizadas. Los descensos más sustanciales son en el dólar mayorista pautado para mayo de 2026, que baja 0,43%, hasta $1.609,0. Por su parte, el tipo de cambio para fines de diciembre se proyecta en $1.455,5.

El riesgo país cerró hoy en 623 puntos, lo que marca una variación a la baja de 1,74% respecto de la jornada de ayer (634), siendo la baja de 11 puntos.