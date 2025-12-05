Llegan los festejos por el Día Nacional del Tango con más de 250 artistas locales

Bahía Blanca se prepara para vivir cuatro jornadas a puro tango, en el marco de la celebración del Día Nacional del Tango. Desde el jueves 11 y hasta el domingo 14 , diversos escenarios culturales de la ciudad serán el epicentro de una fiesta popular que busca reivindicar el género que es Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco desde 2009.

El evento, que cuenta con entrada libre y gratuita en la mayoría de sus actividades, es dirigido por el reconocido escritor, gestor cultural y miembro de la Academia Nacional del Tango, José Valle.

La programación incluye espectáculos musicales, milongas callejeras y en salones, charlas, homenajes, actividades educativas ("Divertango") y una nueva edición de la "Ruta del Tango".

La inauguración oficial de los festejos tendrá lugar el jueves, coincidiendo con la efeméride que conmemora los nacimientos de Carlos Gardel y Julio de Caro. La cita es a las 19 horas en el Centro Cultural de la Cooperativa Obrera (Zelarrayán 560).

La velada inaugural contará con la actuación estelar del reconocido cantante Osvaldo Rojas, acompañado por el guitarrista Quique Lorenzi, las cancionistas Paula Arstein y Delfina Giorlandini y el Coro Santa Cecilia bajo la dirección de Hugo Mazzucco.

Durante el acto, se entregarán distinciones a la trayectoria a figuras locales destacadas: el periodista Javier Schwab, el guitarrista Guillermo Ocejo y la referente social Paola Vergara. Además, se otorgará un reconocimiento especial al Dr. Nicola Bazzani, Cónsul General de Italia en Bahía Blanca, por su constante apoyo a la actividad cultural de la ciudad.

La actividad continuará durante el fin de semana con propuestas variadas en distintos puntos de encuentro de la cultura bahiense:

Viernes 12 (21.30 hs): El Café Histórico (Av. Colón 602, esquina Italia) será el escenario del espectáculo "Viva el Tango", protagonizado por Gustavo Von Holtun, Cecilia Lorefice y Armando Barsellini. Las reservas pueden realizarse al 2916491449.

Sábado 13 (21.30 hs): En el mismo Café Histórico, se estrenará la obra "Como dos Extraños", con las actuaciones de Nora Roca y Víctor Volpe, y la participación especial de Dai Redolfi. Reservas al 2916491449.

Domingo 14 (desde las 16 hs): El cierre será a pura fiesta popular en la Plaza Del Tango Mario Iaquinandi. La quinta edición de "Puerto Tango" reunirá a una extensa lista de artistas locales, incluyendo a Gaby "la voz sensual del tango", Homero Bimbo, Pablo Gibelli, Carlos Porsel, Eve Wener Santiago Pérez, Galo Valle, Brisa Rulli, Lu Camber junto a Quique Lorenzi, Marianela Settimi junto a Nicolás Fernández Vicente, Liz, Valentina, Laura Borelli y Gustavo Rodríguez, Luján Hernández y Julio Marino, Oscar Rodriguez, el taller de baile y exhibición a cargo de Jesús Infante y Maria Rial, los bailarines de la escuela de tango de Bety Torres: Ariadna Hernández, Matías Flores, Magalí Álvarez Torres y Andrés García, Guillermo Stemphelet, el taller “Barrio de tango” dirigido por Norma Cerrudo y cierre con milonga popular.

La jornada incluirá talleres de baile a cargo de Jesús Infante y María Rial, exhibiciones de diversas escuelas de danza, un taller de fileteado dictado por Sergio Grasso, muestras de numismática y del Museo de Radios Antiguas, y culminará con una gran milonga popular abierta a toda la comunidad.

Paralelamente a los festejos, la Dirección de Turismo local invita a residentes y visitantes a sumarse a una nueva edición de la "Ruta del Tango", un recorrido cultural diseñado para destacar la rica historia y tradición del género en Bahía Blanca.