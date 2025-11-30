Santiago Álvarez Fourcade llegó a los 350 partidos con Los Pumas 7s en Dubai

El bahiense durante el choque ante España. Foto: World Rugby-Zach Franzen.

Dentro de un discreto papel, el seleccionado argentino de seven cerró este domingo su participación en la primera etapa del Seven Series con un 8º puesto, torneo en el que el campeón fue Nueva Zelanda tanto en varones (26-22 a Australia) como en mujeres (29-14 al conjunto australiano).

Fue el saldo del debut en el seven de Dubai, donde unos Pumas 7s con varias caras nuevas ganaron sólo uno de los cinco encuentros que disputaron, tres correspondientes a la fase de grupos y los restantes en cruces de posicionamiento.

Este domingo el equipo dirigido por Santiago Gómez Cora perdió ante España por 31-28 en semifinales por el 5º lugar. A partir de este resultado jugó ante Gran Bretaña por el 7º puesto, pero cayó por 24 a 19.

Los Pumas 7s no caían a un octavo lugar desde la temporada 2022-23 en el Seven de Hong Kong.

Esta vez la nota positiva fue que el bahiense Santiago Álvarez Fourcade alcanzó los 350 partidos con la casaca albiceleste. El jugador formado en Sociedad Sportiva, club en el que este año concretó su debut en Primera, fue nuevamente capitán en algunos de los partidos de esta etapa.

En cuanto a la jornada de hoy, a la Argentina se le escapó un partido increíble frente a España. Cuatro tries establecieron un 28-5 que perfilaba una victoria cómoda, pero el desarrollo posterior alteró ese escenario ya que el conjunto rojo encontró espacios, impuso ritmo y marcó cuatro veces en el ingoal argentino durante la segunda parte hasta revertir la historia por 31-28.

En ese partido Los Pumas 7s formaron con Santino Zangara, Santiago Álvarez Fourcade, Matteo Graziano, Eliseo Morales, Santiago Mare (capitán), Luciano González y Marcos Moneta. Más tarde ingresaron Martiniano Arrieta, Santiago Vera Feld, Sebastián Dubuc y Juan Patricio Batac. Valentín Maldonado quedó al margen de esa rotación.

El cierre del torneo llegó frente a Gran Bretaña en la definición del séptimo puesto con un conjunto europeo tomó ventaja con dos conquistas en el primer tramo y obligó a Argentina a corregir ejecución y concentración. Luciano González descontó y dejó el tablero 7-12 al entretiempo.

En la reanudación Los Pumas 7s mostraron una respuesta más firme: Moneta igualó y Arrieta apoyó su primer try con la camiseta nacional para adelantar al equipo por primera vez (19-12).

La remontada no alcanzó ya que Gran Bretaña recuperó precisión y resolvió el cruce con dos nuevas acciones ofensivas que cerraron el 24-19 definitivo.

El equipo argentino dispuso de Matteo Graziano, Santiago Álvarez Fourcade, Valentín Maldonado, Eliseo Morales, Mare, González y Moneta desde el inicio. Luego ingresaron Vera Feld, Arrieta, Dubuc y Batac. Zangara no sumó minutos.

La mirada del cuerpo técnico ya se dirige a Ciudad del Cabo, sede de la próxima etapa prevista para el sábado 6 y domingo 7 de diciembre.

Argentina integrará la zona B con España, Francia y Australia. En el otro grupo participarán Nueva Zelanda, Fiji, Sudáfrica y Gran Bretaña.

El objetivo será, nuevamente, seguir dando rodaje a las nuevas apariciones del plantel: Eliseo Morales (Universitario de Salta/CASI), Juan Patricio Batac (CASI), Sebastián Dubuc (Hurling), Martiniano Arrieta (Universitario de Tucumán) y Valentín Maldonado (Universitario de Córdoba).