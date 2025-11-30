"Intenté mejorar pero fue un difícil", dijo Franco Colapinto tras el GP de Qatar

Aunque para el público argentino el decimocuarto puesto en el Gran Premio de Qatar fue algo positivo dentro de lo negativo del presente, Franco Colapinto relativizó que haya vivido una carrera diferente o con cambios significativos.

El bonaerense había largado en el número 20 (último) de la grilla de largada en el Circuito Internacional de Losail, aunque subir seis posiciones no lo dejó conforme.

"Fue una carrera larga, sin mucho ritmo. En general creo que no había mucho a pesar de los cambios que hicimos. No encuentro el ritmo...", manifestó en diálogo con la prensa.

Su progreso en la carrera, en parte, se dio primero por el abandono de Nico Hulkenberg, quien tras un roce de su Kick Sauber en un sobrepaso a Pierre Gasly (Alpine), se despistó y dejó daños al monoplaza. Luego aprovechó algunas detenciones en boxes de los rivales de adelante.

"Fue duro. Hay que tratar de entender un poquito más todo. Intenté mejorar pero fue un día difícil... Hoy, ayer... Fue duro, en general creo que no manejé bien. Hoy en general bien, pero creo que estoy patinando mucho en la entrada y después cuando trato de empujar en la mitad de curva... No tengo confianza. Es un circuito que necesitás meter velocidad y creo que no encontré nada. No encontré lo que quería en todo el fin de semana y costó. A entender y a volver mejor en Abu Dabi", dijo Colapinto en relación a la última carrera del año, prevista para el domingo venidero en el circuito Yas Marina de Abu Dabi.

"Ojalá que ya termine la temporada. Queda poco, asi que hay que dar el último esfuerzo con el equipo y con la fábrica", concluyó el piloto argentino, quien con la carrera de hoy -su número 25- quedó a una de alcanzar a José Froilán González. Además, alcanzó prácticamente la mitad de las que totalizó Juan Manuel Fangio en la categoría (51).

Carlos Reutemann encabeza el listado de argentinos con más carreras en la Fórmula 1 (146).